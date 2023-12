U kolu iz nas Hajduk je remizirao 1-1 kod Lokomotive, dok je Dinamo teškom mukom na Maksimiru pobijedio Rudeš, pa je bodovna razlika između Bijelih i Plavih sada sedam bodova, iako zagrebački klub ima dvije utakmice manje.

Sudački ekspert HRT-a Marijo Strahonja prvo se osvrnuo na suđenje Darija Bela u utakmici Lokosa i Hajduka.

"Izuzetno zahtjevna utakmica zbog važnosti za obje ekipe i težinu terena. U nekim trenucima se vidjelo kako mu i popušta koncentracija. Ono što je bilo dobro, u kaznenom prostoru je dobro procijenjivao, kao i dok Dialla koji nije tražio prekršaj nakon što je pao i nije simulirao. Jedna situacija izvan kaznenog prostora bio je prekršaj, dok je Šotiček napravio prekršaj, ali ne za žuti karton. Generalno, imao je i boljih utakmica, ali odsudio je zadovoljavajuće", rekao je Strahonja, koji je i istaknuo da pad Krovinovića na početku drugog dijela u kaznenom prostoru domaćina nije za jedanaesterac, ali je zato u 69. minuti pogriješio jer nije dosudio prekršaj nad Kalikom na rubu šesnaesterca.

"Kao da je bio dobro postavljen, fokusiran na to je li bilo unutra ili vani. Ako je remplanje rame uz rame, nema prekršaja. Ali, ovdje je jasno došao s leđa, namjerno guranje igrača, prekršaj je bio izvan kaznenog prostora i trebao je biti dosuđen."

Osvrnuo se Strahonja i na suđenje Jakova Titlića u dvoboju Dinama i Rudeša, gdje je prvo puno bure podigla situacija u kojoj je golman Plavih Nevistić boksao loptu, a pritom odnio i Lazarova.

"Vratar dolazi prije do lopte i neminovno je da će doći do sudara ako dva igrača trče u zonu gdje dolazi lopta. Da je slučajno napadač stajao u zoni u koju dolazi lopta, tada su to drugi konteksti. Ako jedan igrač trči u jednom smjeru, a vratar u drugom i dolazi prije do lopte, i imamo sudar, kojeg imamo ovdje. To je to, i ništa više."

Na kraju utakmice Rudeš je dobio korner, no Titlić je odlučio suditi kraj.

Foto: Screenshot Foto: Screenshot

"Držao se striktno pravila nogometne igre, nakon dvije sekunde isteka vremena odlučio je svirati kraj. Da se dogodila veća potrošnja vremena u nadoknadi, mislim da bi bilo nogometno da im je dozvolio izvođenje kornera, ali on se držao striktnih uputa. Ja bih u ovom kontekstu dozvolio", zaključio je Strahonja za HRT.

