U posljednjoj utakmici 18. kola HNL-a Slaven Belupo je iznenađujuće kao gost na Rujevici svladao Rijeku sa 4-2 (1-0).

Koprivničani su poveli sa 3-0 golovima Tomislava Štrkalja (45+2), Benedikta Mioča (70) i Michaela Caimacova (77), Franjo Ivanović (78) nakratko je vratio Riječane u igru, ali Arber Hoxha (85) je vratio goste na tri gola prednosti. Konačni rezultat postavio je Jorge Obregon (89).

Slaven Belupo je s ova tri boda skočio na šesto mjesto sa 20 bodova, dva više od Lokomotive, Varaždina i Istre 1961, dok je Rijeka ostala treća sa 32 boda, jednim manje uz utakmicu više od drugog Dinama.

Prvi je dojmove podijelio trener Farmaceuta Roy Ferenčina.

"Fantastična večer i utakmica za nas, sve što sam tražio su ispunili. Taktika je bila na visokom nivou, angažman isto, pa i realizacija s kojom smo imali problema u zadnjim kolima. Puno radimo na završnici, znali smo da treba ići na kontre i polukontre. Poentirali smo, s tim da smo imali još neke šanse, dvije ili tri u prvom dijelu. Moram biti zadovoljan, velika je stvar dobiti Rijeku na Rujevici", rekao je Ferenčina pa otkrio kakav će biti put do Koprivnice.

"Stat ćemo na benzinskoj i dobro se provesti."

Trener Rijeke Željko Sopić je istaknuo:

"Mislim da smo dobili dosta smiješnih golova, ne mogu shvatiti da, ako ništa ne valja, trener je kriv i na mene se mogu derati. Mene to uopće ne dira. Ali derati se na igrače, mislim da to nisu zaslužili. Onaj koji je stalno pobjeđivao nije se bavio sportom, zato me to muči. Drugi i četvrti gol nam se ne bi smio dogoditi na ovakvoj razini natjecanja."

Iskupljenje u sljedećoj utakmici protiv Rudeša?

"Nema tu iskupljenja. Tko nije navikao gubiti, neka štrika doma. Ako ćemo nakon svake pobjede letjeti u nebo, a nakon svakog poraz klonuti duhom, nećemo daleko dogurati."

Jedan od najboljih igrača Rijeke Selahi je utakmicu gledao s tribina jer nije produžio ugovor.

Morate pitati upravu kluba, ja sam samo prenio njihovu poruku na teren."

