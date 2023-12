Luis Suarez i dalje pokazuje zašto je jedan od onih koji će mnogi pamtiti. Odličnu je godinu imao u svom trenutnom klubu, brazilskom Gremiju.

Da je i dalje jedan od najbolji govori činjenica da je dobio nagradu za najboljeg igrača lige. U 53 je utakmice postigao 26 pogodaka i upisao 17 asistencija.

Bez obzira na odličnu sezonu s brazilskim klubom ugovor ipak nije produžio, ali to ne znači da se od nogometa oprostio. Vjerovati je da će se vratiti svom dugogodišnjem prijatelju i zaigrati još jednom s Lionelom Messijem u Inter Miamiju.

No prema onome što pišu mediji Suareza koči jedan problem, onaj najbitniji, financijski. Momčad Davida Beckhama već ima tri igrača koja može dovesti bez obzira na budžet, no bez obzira na to i budžet im je pri vrhu.

Prema informacijama Mirrora, Suareza uopće ne zanimaju primanja, već mu je jedina želja da ponovno zaigra s Messijem, Jordi Albom i Sergiom Busquetsom. Prema onome što tvrde mediji bivša Barcelonina zvijezda mogla bi potpisati ugovor koji mu garantira 200 tisuća dolara godišnje.

To bi svakako bilo manje od onoga što ovdje zarađuju i hrvatski igrači, jer je Stipe Biuk na 650 tisuća, a Damir Kreilach na 1.4 milijuna dolara godišnje.

Takva plaća ne bi bila najviša ni u HNL-u, ali čini se kako je njemu najbitnije zaigrati sa starim prijateljima.

