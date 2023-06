Nogometaši Stuttgarta osigurali su svoje mjesto u Bundesligi u sljedećoj sezoni nakon što su u ponedjeljak u drugoj utakmici play-offa u gostima pobijedili domaći Hamburg sa 3-1.

U prvoj utakmici u četvrtak Stuttgart je na svom terenu slavio sa 3-0.

Stuttgart je sezonu završio na 16. mjestu, dok je Hamburg bio treći u drugoj ligi.

Povela je domaća momčad i to vrlo rano pogotkom Sonnyja Kittela u šestoj minuti susreta. Stuttgartt dolazi do izjednačenja u 48. minuti, a strijelac je Enzo Millot. On je zabio i drugi gol za Stuttgart u 64. minuti. Silas je posljednji pogodak postigao u sedmoj minuti sudačke nadoknade.

Hrvatski reprezentativac Borna Sosa odigrao je za Stuttgart do 66. minute.

Od ponovnog uvođenja play-offa 2009. između 3. druge lige i 16. Bundeslige, samo su se tri kluba iz niže razine uspjela vratiti: Nürnberg 2009., Fortuna Düsseldorf 2012. i Union Berlin 2019. A ukupno, 25 doigravanja za prijem/ispadanje 19 puta se okrenulo u korist bundesligaškog kluba.

Iz bundeslige su ispali posljednja Hertha i pretposljednji Schalke, a umjesto njih su upala dva najbolja kluba iz druge Bundeslige, Heidenheim i Darmstadt.