Nogometaši zagrebačkog Dinama osigurali su svoj 24. naslov prvaka Hrvatske, a šesti zaredom odigravši 0-0 na Poljudu s Hajdukom u susretu 32. kola HNL-a.

Remijem na Poljudu Dinamo je zadržao 12 bodova prednosti u odnosu na drugi Hajduk četiri kola prije kraja, a kako je zagrebački sastav bolji u međusobnom omjeru ove sezone jasno je kako je postao nedostižan za Splićane čak i u slučaju da do kraja sezone ne osvoji niti bod, a Hajduk uzme svih 12.

Riječ stručnjaka

Utakmicu je u HRT-ovoj emisiji Stadion analizirao legendarni hrvatski nogometaš Tomislav Ivković.

"Čestitamo Dinamu na 24. naslovu prvaka. Očekivano od prvog dana, Dinamo je bolji od ostalih, ima veći, jači i bolji kadar. No Dinamo je odigrao toplo-hladno, pogotovo u drugom dijelu prvenstva. Bišćanu sad slijedi najteže, neki igrači će otići, neki će doći, Dinamo, trenera i stožer čeka zahtjevno razdoblje", rekao je na početku pa proanalizirao derbi:

"Cilj opravdava sredstva što se tiče Dinama. Bišćan je pametan dečko, šahista, puše i na hladno, tako je ušao u današnju utakmicu. Hajduk je bio dobar, zaprijetio je preko Sahitija, no na kraju nula udaraca u okvir gola u prvom dijelu. Dinamo je držao konce, nije riskirao, nedobra i siromašna utakmica, Dinamo je imao i već riješeno prvenstvo, zato je baš i mogao igrati otvorenije. Hajduk je pak dao maksimum, ali protiv ovakovg Dinama, koji je dobro stajao na terenu, bio discipliniran i organiziran, teško je mogao više napraviti. Nije bilo posebno raspoloženih igrača da donesu prevagu. Kad je ušao Kalinić, Dinamo je zbog Hajdukovog rizika možda mogao pobijediti. Ja sam kao trener očekivao derbi s više rizika, više šansi i s ponekim golom."

'Leki treba vremena'

"Vidjelo se da igrači Dinama slijede upute trenera, a on nije riskirao, Hajduk isto nije previše riskirao. Siromašna utakmica. Da je Hajduk tako ušao u utakmicu u Maksimiru, gdje je izgubio s 4:0, možda bi sve bilo drugačije. No Leki treba vremena da upozna igrače s kojima raspolaže. Kad bi Hajduk uvijek ovako igrao, imao bi više šansi, No više nitko se ne boji Hajduka, pod navodnicima, pa svi protiv njega igraju da bi pobijedili. Hajduk ima samo Livaju, a Dinamo pet-šest takvih igrača koji mogu sami riješiti utakmicu."

"Hajduk mora osnažiti ekipu, ima situaciju u kojoj se otvaraju novi vidici, moraju stati iza trenera, složiti kadar koji će biti adekvatan. Pred njima je jako težak zadatak. Moraš dovesti kvalitetne igrače da bi osvojio prvenstvo, ne mogu igrati 'Livaja i dica'", kako bi neki željeli", poručio je.