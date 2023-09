Nogometaši Dinama u svom su prvom nastupu u Konferencijskoj ligi, u susretu 1. kola skupine C kao domaćini na stadionu u Maksimiru svladali Astanu sa 5-1 (1-0).

Prva dva pogotka na utakmici postigao je Bruno Petković (43-11m, 53-11m) iz kaznenih udaraca, da bi na 3-0 povisio Marko Bulat (58) iz slobodnog udarca. Na 3-1 smanjio je Kamo Hovhanisjan (78), a potom su Antonio Marin (85) i Tibor Halilović (90+3) postavili konačni rezultat.

U drugom susretu ove skupine Viktoria Plzen je na svom terenu svladala Ballkani sa 1-0, pa nakon 1. kola Dinamo i Viktoria imaju po tri boda, dok su Ballkani i Astana bez bodova.

"Sretni smo da smo mogli s pobjedom otvoriti Konferencijsku ligu. Mislim da nam je nakon penala bilo puno lakše igrati. Imali smo puno prilika i prije tog pogotka. Sve u svemu, utakmica je završila super za nas", komentirao je nakon utakmice ofenzivac Plavih Gabrijel Vidović, dok je strijelac sjajnog gola iz slobodnog udarca Marko Bulat istaknuo:

"Kad se pogleda malo dublje utakmica, nije izgledalo baš onako kako rezultat kaže. Taj penal nas je baš pogurao. Nismo bili baš najbolji, ali tu onda dolazi do izražaja kvaliteta. Žao mi je što smo primili gol zbog Nevistića, koji je odlično branio. Učio sam od Oršića, a sad vježbam s Petkovićem. Danas pucam ja, sutra on i to funkcionira."

Pojačanje iz Nizozemske i strijelac gola za 5-1 Tibor Halilović je istaknuo:

"Mislim da nije moglo bolje od ovoga u debiju za mene. Momčad je odlična, dečki su nas dobro dočekali. Većinu ih znam, a protiv nekih sam i igrao prije. Mislim da je ovo dobro za nas, mislim da se vidi ta naša pozitivna energija. U prvenstvu zaostajemo, imamo utakmicu manje. Moramo gledati da to riješimo."

