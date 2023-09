Iza nas je burno sedmo kolo 1.HNL, manje zbog toga što su dvije najbitnije utakmice odlučene golovima u posljednjim minutama, a više zbog sudačkih odluka koje su dovele do tih golova.

Sve sporne sudačke odluke o kojima danas bruji Hrvatska komentirao je u emisiji Stadion sudački ekspert Marijo Strahonja,

"Bilo je puno izazovnih situacija u trenucima koji su odlučivali o pobjedniku utakmica. Ima dobrih i manje dobrih odluka", rekao je općenito o suđenju u sedmome kolu SuperSport HNL-a.

Najprije se osvrnuo na derbi između Osijeka i Dinama koji je izazvao lavinu reakcija. Djelitelj pravde u Osijeku bio je Mario Zebec, a u VAR sobi Ivan Bebek.

"Nije bila njegova večer, najveći problem Zebeca bila je dekoncentracija. Nije sam reagirao već je trebao potrebu VAR sobe, ali generalno sudački tim je bio vrlo dobar. No nakon jučerašnje utakmice možemo reći da nije trebao biti delegiran".

Komentirao je na početku ruku Darka Nejašmića nakon čega je dosuđen kazneni udarac za Dinamo, ali tek nakon reakcije iz VAR sobe.

"Susret lopte i ruke bio je na granici kaznenog prostora, ona je sastavni dio i ovo je kažnjiva ruka. Sudac to nije sam dosudio. Iza sebe je imao servis VAR sobe. Ovo spada u propušteni incident. VAR soba je trebala utvrditi je li to bilo unutar ili izvan kaznenog prostora. Iskoristio je sudac Ivan Bebek alate koje ima na raspolaganju u VAR sobi i došao je do zaključka da se radi o prekršaju u kaznenom prostoru i pozvao suca da provjeri situaciju".

Osvrnuo se zatim na drugi kazneni udarac koji je za Dinamo dosuđen nakon što je srušen Dino Perić.

"Sam kraj utakmice, naporna utakmica, došlo je do pada koncentracije. VAR soba je prepoznala da se radi o propuštenom incidentu i težinu za kazneni udarac. Dala je na uvid glavnom sucu da procijeni. Procijenio je da je bilo dovoljno težine po listu i butini i mislim da je odluka suca bila ispravna".

"Stoper Hajduka je trebao dobiti crveni karton"

Strahonja je zatim prokomentirao i odluke suca Igora Pajača na utakmici Hajduka i Istre 1961.

"Pajač je propustio suditi ruku igrača Istre u 13. minuti na 20-ak metara. Dekoncentracija suca, posebno u ovom kolu kao da suci u jednom trenutku počnu razmišljati o ambijentu i potkrade im se pogreška. Kod prekršaja stopera Hajduka nad napadačem Ercegom, udarac Šarlije je izgledao brutalno i ima elemenata za crveni karton, Erceg se borio za loptu, ali intenzitet je bio malen, i ovo je po meni greška dati samo žuti karton".

Je li sve bilo čisto kod pogotka Istre?

"Kod gola Istre u začetku akcije nije bio prekršaja, a u nastavku akcije nema zaleđa. Dao bih kredibilitet pomoćnom sucu koji je bio na samoj centralnoj liniji i dao bih mu za pravo jer daje prednost napadaču. Sudac je bio dobro pozicioniran. Inače VAR sudac nije mogao analizirati ovu situaciju jer nema dovoljno kamera pa je odluka pomoćnog suca ključna. VAR je dobar, ali produkcija nije dovoljna da bi se sto posto moglo sigurno analizirati situaciju", zaključio je Strahonja.

