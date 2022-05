Nogometaši zagrebačkog Dinama s 2:0 pobijedili su u nedjelju Šibenik i osvojili svoj 23. naslov prvaka u povijesti, peti uzastopni. Pogocima Marka Tolića i Petra Bočkaja momčad Ante Čačića je kolo prije kraja osigurala titulu, a taj susret u HRT-ovoj emisiji Stadion u ponedjeljak navečer komentirali su sudački ekspert Marijo Strahonja i Mario Carević.

'Imamo dosta situacija u 35. kolu i dosta pogrešaka'

"Imamo dosta situacija u 35. kolu i dosta pogrešaka u dvije najgledanije utakmice u ovom kolu, na Poljudu Hajduka i Istre i u Šibeniku one Dinama. Suci su bili pomalo poput školaraca koji pred kraj popuste u školi, bilo je dosta pogrešaka", rekao je Marijo Strahonja općenito o kolu, pa krenuo konkretno na dvoboj Šibenika i Dinama na Šubićevcu.

'Propust suca Zebeca u 39.'

Prva sporna situacija dogodila se u 39. minuti, kad je Dinamo došao u vodstvo. Pogodak je postignut nakon centaršuta Špikića s desne strane, a Marko Tolić zatresao je Rogićevu mrežu. No prije gola Šutalo je s dvije ruke naskočio na Grezdu, a Mario Zebec nije ništa dosudio.

"Propust suca, jasno se vidi da je igrač skočio s dvije ruke na igrača Šibenika i trebao je biti dosuđen prekršaj. No, ovo nije prethodilo začetku akcije, tako da taj propust nikako nije mogao biti pod kontrolom VAR tehnologije. Propust se dogodi, evidentiran je, no VAR se nije mogao oglasiti. Sporan je propust za prekršaj, ali ne i neintervencija VAR-a", kazao je Strahonja.

Druga sporna situacija je nedodjeljivanje drugog žutog kartona Haićaninu Christopheru Attysu za prekršaj u drugoj minuti sudačke nadoknade prvoga dijela:

"Prvi žuti karton za Attysa bio je potpuno opravdan. Po kategoriji je drugi prekršaj bio za visoki žuti karton. Đon je visoko na natkoljenici, ni izravni crveni karton ne bi bio pogreška. Možda je sucu malo pala koncentracija na samom kraju poluvremena, no to nije opravdanje, igrač je trebao biti isključen", smatra HRT-ov sudački ekspert.

Treća sporna situacija nastala je nakon prekršaja Grezde na Ristovskom, nakon čega je nastala velika gužva na terenu.

'Prekršaj Grezde je bio za žuti, a potom Ristovski kreće u konfrontaciju'

"Prekršaj Grezde je bio za žuti karton, a potom Ristovski kreće u konfrontaciju. U šušuru koji se dogodio sucu nije lako odlučiti tko sve treba biti sankcioniran, no Grezda je bez sumnje zaslužio u toj gužvi tri - četiri žuta kartona", zaključio je Strahonja.

Mario Carević u uvodu je emisije čestitao Plavima...

"Sportski čestitam Dinamu na obrani naslova prvaka. Rutinski su pobijedili, iako se možemo zapitati što bi bilo da je Grezda zabio onu stopostotnu šansu. No, na kraju su dinamovci rutinski priveli utakmicu kraju", izjavio je Mario Carević, pa dodao:

Ključni trenutak Dinama

"Ključni trenutak Dinamove uzlazne putanje bila je odbijena ponuda za Oršića, od tada su počeli bolje igrati. Spomenuo bih i dolazak Čačića, koji je vratio Petkovića, koji do tada nije pružao najbolje od sebe, no on ga je nekako ohladio i onda ga vratio u u igru. Noge su teže nego inače kad imaš imperativ. No oni su od početka bili odlučni i napadali kontinuirano gol Šibenika. Da je Grezda pogodio mrtvu šansu, možda bi bilo drugačije, ali onda je Bočkaj zapečatio golom iz slobodnog udarca i to je bio kraj".

Pohvalio je i Arijana Ademija:

"Možda Ademi nije najbolji, ali je sigurno najvažniji igrač Dinama. On ima lavovsko srce i vuče ovu ekipu. Svaka ekipa treba jednog takvog lidera na terenu. Možda nije u najboljoj formi, ali vidiš u svakoj situaciji da je rođeni vođa. Ima ogromnu želju i vidiš koliko mu je stalo, pravi je sportaš", zaključio je Mario Carević, prenosi web izdanje HRT-a.