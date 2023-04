Sudački ekspert HTV-a Mario Strahonja smatra kako je Hajduk oštećen u utakmici 31. kola HNL-a u Gorici. Podsjetimo, susret je odigran u srijedu, a završio je bez pobjednika i golova.

Glavni sudac bio je Zdenko Lovrić, a prva sporna situacija ona iz 5. minute kada je Suk blokirao Livajin udarac i pritom, smatra Strahonja, napravio prekršaj u kaznenom prostoru.

"Po meni, radi se o prekršaju jer je lijeva noga igrača Gorice čvrsto nagazila stajnu nogu napadača Hajduka. Zašto VAR nije reagirao? Gledali smo detaljno, ili se radi se o previdu same situacije ili je sudac procijenio da se ne radi o jasnoj i očiglednoj pogrešci. Za mene je ovo kazneni udarac", jasan je bio Strahonja.

Druga velika pogreška na štetu Hajduka, po Strahonji, napravljena je u 54. minuti, kad je Fućak laktom udario Melnjaka i dobio 'samo' žuti karton.

"Po meni je to nedovoljna kazna. Radi se udarcu vrhom lakta i namjernom trzaju prema licu, u takvoj situaciji može doći do ozljede. Nije jasno i očigledno udaranje, ali ipak se radi o dovoljnom trzaju da se vidi kako je igrač to napravio namjerno. Za mene je ovo više isključenje nego što nije", rekao je Strahonja, pa analizirao i isključenje Benrahoua u 64. minuti, kada je igrač Hajduka dobio drugi žuti karton.

"Apsolutno ga je trebao dobiti, vidimo ovdje gaženje u predjelu pete. Definitivno se radi o žutom kartonu, i sreća je da ga nije pogodio u but jer bi se radilo onda o direktnom isključenju", zaključio je Strahonja.