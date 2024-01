Real Madrid u srijedu od 19 sati igra na svom terenu utakmicu protiv Mallorce, a španjolski AS objavio je vjerojatni sastav Kraljevskog kluba u tom susretu.

Prem njihovoj najavi za 'Kraljeve' će naš Luka Modrić ponovno krenuti od samoga početka, ali ne na svojoj uobičajenoj poziciji u srcu veznog reda, već ga očekuju na desnom krilu.

Duo u sredini veze činit će Toni Kroos i Fede Valverde, na lijevo bi trebao zaigrati Bellingham, a Modrić desno. Ancelotti je zbog ozljeda prisiljen i na promjene u obrani pa će na stoperu biti defenzivni veznjak Tchouameni.

Modrić je, podsjetimo ušao u posljednjih šest mjeseci ugovora s Real Madridom, što je potaknulo opet spekulacije gdje bismo kapetana Vatrenih mogli gledati sljedeće sezone, no on ističe da je samo fokusiran na Kraljevski klub, a Ancelotti je u utorak istaknuo da samo on odlučuje o svojoj sudbini.

Španjolski Relevo nakon toga je objavio da je teško vjerovati da će mu ovo biti posljednja sezona, ali da je "od danas plan da napusti Real Madrid kada ova kampanja završi".

