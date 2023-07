Joško Gvardiol bit će novi igrač Manchester Cityja. Hrvatski branič već ranije dogovorio je detalje ugovora s Građanima, tek mu preostaje da se klubovi dogovore.

Transfer će biti veći od 100 milijuna eura, što će Gvardiola učiniti najskupljim braničem u povijesti nogometa.

Sky Sports posvetio je tekst hrvatskom braniču pod naslovom: 'Uspon braniča RB Leipziga koji će dotaknuti zvijezde'.

"Od demonstracije talenta golom do poniznog na Etihadu, dva nastupa Joška protiv Manchester Cityja u Ligi prvaka prošle sezone nisu mogla biti drugačija", piše Peter Smith prisjećajući se kako je hrvatski branič u prvoj utakmici osmine finala zabio gol Građanima, a tri tjedna kasnije bio je potpuno nemoćan pokraj Erlinga Haalanda koji je zabio pet golova. "Bilo je to teško iskustvo za Gvardiola, ali možda baš ono koje će mu pomoći da dosegne sam vrh igre."

Što to Gvardiola čini tako posebnim, pita se Smith pa navodi izjavu njegova bivšeg trenera iz Dinama Damira Krznara.

"Dodirnut će zvijezde, bit će elita."

Krznar ga je ponosno gledao kako privlači pozornost na najvećoj pozornici, Svjetskom prvenstvu u Kataru.

"Igrao je bez greške. Možda je bila greška protiv Lionela Messija za treći gol Argentine… Ali to nije greška, to je Messi", govori Krznar.

"On je velik dečko, čvrst momak koji u dvoboju nema problema. To je ono što ga čini drugačijim, on uvijek prvo gleda da doda naprijed. Tip je braniča koje ćemo tražiti u budućnosti. On je jedan od onih modernih središnjih braniča", ističe Krznar koji podsjeća kako je Gvardiol imao i ponudu iz Engleske.

"Što je bolje? Engleska ili Leipzig? Kada sam razgovarao s njim, rekao je da je odabrao Leipzig jer misli da je to međukorak koji mora napraviti prije nego ode u Englesku, najbolju ligu na svijetu."

"To je bila vrlo pametna odluka za njega jer je mislio ili znao, vjerojatno znao, da može zauzeti mjesto u momčadi Leipziga i napredovati pa doći u Premier ligu kao gotov igrač", ističe Krznar.

Gvardiola hvali i novinar Sky Germanyja Philipp Hinze.

"Njegova lijeva noga je izvanredna. Njegova preciznost dodavanja, njegova brzina dodavanje je izvanredna. Riskantna dodavanja i dribling kroz prvu presing liniju, to je jedna od njegovih najboljih sposobnosti. Nikada to nisam vidio u ovim godinama na ovoj razini. A tek njegova sposobnost postavljanja je nevjerojatna. Atletski je građen i smiren igrač. Može biti najbolji branič svijeta u sljedećih tri do pet godina."