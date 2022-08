Zadnjih godina su iz Barcelone stizale priče kako je Riqui Puig jedan od najvećih talenata La Masije. Veznjaka je uvijek krasio sjajan pregled igre i odlična tehnika, ali s godinama su ga na pozornici prestigli Pedri i Gavi.

Ovo ljeto bila je prekretnica za 23-godišnjaka koji je iznenadio cijeli svijet odlaskom u LA Galaxy, a evo što on kaže na tu temu: "MLS je sjajna liga za razvoj mladih igrača i sve više mladih Europljana će u budućnosti dolaziti u američku ligu", kaže Puig koji je progovorio i o rastanku s Barcelonom:

"Zadnji mjesec u Barceloni za mene je baš bio težak. Izostavljen sam s popisa prije turneje u Americi i to nikad prije nisam vidio i doživio. Nas nekoliko igrača Barcelone ostali smo sami trenirati dok su drugi bili na turneji i igrali utakmice. To me baš povrijedilo", kaže Riqui koji je ipak otišao preko bare u samostalnom aranžmanu, pa nastavlja:

Razljutio je novinara

"Čelnici kluba, Xavi? O njima nemam ništa puno za reći i uopće ih ne želim spominjati. Nikada me nitko u životu nije tako razočarao kao Xavi i Barcelona. To je sve što ću reći o njima."

Nogometaš koji je u ukupno četiri godine provedene u Barceloni upisao 57 nastupa, te pritom postigao 2 gola uz 3 asistencije, emotivno je primio rastanak od svog dječačkog kluba, a nakon ovakvih istupa odlučio mu je odgovoriti poznati novinar Adrián Sánchez:

"Više me povrijedilo to što si bio u kockarnicama u isto vrijeme kad su se tvoji suigrači odmarali za nadolazeće utakmice. Želim ti sreću, Riqui", možda se dio razloga odlaska u Los Angeles krije i u navedenim porocima...