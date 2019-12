UŽIVO: ŠTO SE DOGAĐA NA POLJUDU? Hajduk sazvao izvanrednu presicu za medije

U 12 sati na Poljudu održat će se izvanredna presica Hajduka. Tekstualni prijenos konferencije za medije UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

Hoće li Damir Burić postati bivši trener Hajduka? Sinoć je nakon pobjede protiv Istre (2:1) u Splitu Burić govorio kao da je već bivši, ali je u jednom trenutku rekao da ne zna hoće li otići s Poljuda. Međutim, u ponedjeljak ujutro Hajduk je poslao poziv novinarima na izvanrednu presicu. Nije objavljena tema presice, ali očekuje se da Burić napusti klub…

‘Ne znam ostajem li trener Hajduka’

Na jučerašnje novinarsko pitanje ostaje li trener Hajduka Burić je rekao:

“Ja ne znam. Ne mogu na to pitanje odgovoriti. Ja sam pogrešna osoba za to pitanje. Vidjeli ste momčad koja je ginula na terenu, to je ono što me veseli, da me momčad slijedi. Momci su zaslužili čestitke, protiv momčadi koja igra brutalnu kontru, moraš braniti 60 metara terena. Čestitke mojim igračima i stručnom stožeru”

Tudor i Stanić bi trebali stići u klub

Kako bilo, umjesto njega u klub bi trebao stići Igor Tudor, a s njim i Mario Stanić koji bi trebao postati novi dopredsjednik kluba. Tudor je već vodio Hajduk od travnja 2013. do veljače 2015. godine. Burić je u prvom mandatu vodio Hajduk na 49 utakmica i osvojio 1,69 bodova po utakmici. Na Poljud se vratio u srpnju ove godine i u 20 utakmica ostvario 11 pobjeda uz pet poraza, a u jednom je trenutku Hajduk bio i vodeća momčad HNL-a, nakon dugo vremena posta. Klub je sad na drugom mjestu, ali loša je atmosfera oko momčadi.

Torcida zaziva Burićev odlazak

Torcida zaziva Burićev odlazak, stavljajući mu krimen kako Hajduk pod njim igra kukavički i loše. Kako bilo, prezimit će Hajduk na drugom mjestu do proljeća ako Rijeka ne pobijedi Dinamo u srijedu, ali nećemo kazati da se jesenski rezultat proslavio na neki poseban način. Igrači su jučer došli pred Torcidu, zajedno su zapljeskali jedni drugima i potom se zapustili u svlačionicu. Trener Burić nije išao pred navijače, odmah je produžio u svlačionicu.