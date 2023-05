Nikola Moro još uvijek ne zna gdje će igrati iduće sezone. Još uvijek je igrač moskovskog Dinama, ali je na posudbi u Bologni. Kako se sezona bliži kraju tako uskoro završava i Morina posudba pa je o toj temi razgovarao u intervjuu za Il Resto del Carlino.

Hrvatski nogometaš je naglasio kako mu je najviše s prilagodbom pomogao austrijski reprezentativac s korijenima iz Srbije, Marko Arnautović. "Nisam imao obično djetinjstvo. Do 11. godine živio sam u Solinu, malenom mjestu pokraj Splita. Zatim me pozvao Dinamo, pa sam sam otišao živjeti u Zagreb, u kuću u vlasništvu kluba, s ostalim dječacima iz Hrvatske. Roditelji su me posjećivali, a zatim su se i oni preselili. S 22 godine otišao sam u Rusiju, a sada sam ovdje", rekao je Moro,kojeg su Plavi prije nešto manje od tri godine prodali moskovskom imenjaku za 8,5 milijuna eura.

'Luka je poseban...'

Hrvatski veznjak je komentirao i usporedbe talijanskih novinara između njega i Luke Modrića. "Luka je poseban, ne bi ga trebalo ni s kime uspoređivati. Kod nas se mlade igrače, čim dobro igraju, odmah uspoređuje s njim", rekao je Moro. "Da, dobio sam pretpoziv, ali nije lako. Puno je vrhunskih igrača. Želim igrati u Bologni i izboriti se za priliku".

Njegova želja je i više nego jasna

Iako mu posudba uskoro završava, njegova namjera je jasna. "Bologna je savršena, život je ovdje prekrasan, klima također. Sretan sam. Kada želim, mogu automobilom za četiri i pol sata otići kući u Hrvatsku", izjavio je Moro.

"Zadovoljan sam ovdje, ali ne znam što će se dogoditi. Bologna i Dinamo Moskva pregovaraju, moj agent radi na tome. Dok se stvari ne riješe, ne želim o tome razmišljati. Moram izbjeći smetnje", objasnio je središnji veznjak, istaknuvši kako bi želio ostati u Bologni. "Da, bio bih sretan. Dobro se osjećam u Italiji i ostanak bi bio savršeno rješenje za mene", dodao je.

FNC 11 - borilački spektakl godine iz Arene Zagreb gledajte UŽIVO u nedjelju, 28. svibnja,od 20 sati, ekskluzivno na PLAY Premiumu!