SPOMINJE SE JEDNO IME /

Navijači podijeljeni: Evo što čitatelji Net.hr-a kažu o mogućem nasljedniku Dalića

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ako se odluči na odlazak, kao najizgledniji nasljednik spominje se Slaven Bilić

25.3.2026.
12:49
Sportski.net
Luka Stanzl/PIXSELL
Zlatko Dalić već godinama drži status najuspješnijeg izbornika u povijesti Hrvatske, ponajviše zahvaljujući srebru na SP-u 2018. i bronci 2022. godine. Ipak, sve se glasnije nagađa da bi nadolazeći Mundijal 2026. mogao biti njegova posljednja velika avantura na klupi reprezentacije.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi VOYO. 

Iako su rezultati impresivni, dio javnosti smatra da je vrijeme za promjenu i da je Dalićev ciklus pri kraju. Odluka je, međutim, u njegovim rukama, na stolu ima ponudu da ostane do 2028. godine.

Ako se odluči na odlazak, kao najizgledniji nasljednik spominje se Slaven Bilić, koji je već vodio reprezentaciju od 2006. do 2012. godine. Ranije su se kao opcije spominjali i Nenad Bjelica, Igor Tudor, Ivan Jurić te izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić.

Čitatelji Net.hr rekli su svoje, evo nekih komentara na moguće nasljednike Zlatka Dalića:

"Najbolje nitko, to bude kraj i za Modrića..."

"Sigurno odlazi, zna da dosadašnji rezultati nisu više mogući. Na kvaliteti reprezentacije dobrano se okoristio!"

"Vjerojatno anemični, on se u sve razumije."

"Jedini Bjelica ima reference, a sad je li to idealno..."

"Puno toga ce ovisiti od rezultata na SP, ako tamo dozivi fijasko sigurno će otići, ali ne vidim u Hrvatskoj dostojnu i kvalitetnu zamjenu za njega."

"Mora biti Hrvat!"

"Ne treba mijenjati ono što valja..."

POGLEDAJTE VIDEO: Izbornik Zlatko Dalić odgovorio je na sva goruća pitanja

Zlatko DalićHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Slaven Bilić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
