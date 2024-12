Animozitet Dinama i Hajduka mogao bi dobiti jednu novu dimenziju. Netrpeljivost Sjevera i Juga stavit će na kušnju jedno veliko prijateljstvo, ali i sami pogled na (ne)prijateljstvo u granicama nogometa.

Fabio Cannavaro objavljen je kao novi trener Dinama, a budući da na klupi Hajduka već sjedi Gennaro Gattuso izvlače se na vidjelo sve stvari koje povezuju ovaj dvojac.

Zajedno su bili u talijanskoj reprezentaciji, a 2006. postali su svjetski prvaci. Gattuso je bio pojam razarača u veznoj liniji, a Cannavaro jedan od najboljih svjetskih stopera. Novi trener Dinama osvojio je i Zlatnu loptu te godine.

Otprije je poznato kako je ta generacija u zajedničkoj whatsapp grupi i u skoro svakodnevnom je kontaktu. Posljednji put su se vidjeli u listopadu povodom zabave organizirane u čast njihovog tadašnjeg izbornika, Marcela Lippija.

Gattuso je tada kao trener Hajduka za vrijeme reprezentativne pauze, nakon uvjerljive pobjede nad Šibenikom, otišao u Italiju. Davide Lippi, sin legendarnog trenera Marcella, tajno je organizirao zabavu iznenađenja za oca i svi su došli u u Viareggio, rodni grad trenerskog velikana, gdje su se prisjetili velikog uspjeha.

Na zabavi u Grand hotelu Principe di Piemonte, na fotografijama je vidljivo kako su među mnoštvom ljudi upravo Cannavaro i Gattuso jedan uz drugog. Video u kojem Totti, De Rossi i Pirlo pjevaju "Ci would like a friend" Antonella Vendittija na zabavi za bivšeg trenera brzo je postao viralan.

Treba istaknuti i kako su Gattusa kao trenera hvalili i Lippi i Cannavaro.

"Ponosan sam kada čujem da sam im bio inspiracija. Često razmišljam o tome tko mi je najsličniji i moram reći da se najviše vidim u Gattusu, zbog načina na koji vodi momčad. Po tome smo slični, često mi i on sam to kaže. Gattuso nije samo čvrst, on je u stanju vrlo dobro organizirati svoju momčad", rekao je Lippi, a kada je Gattuso napustio Milan sredinom 2019. od Cannavara je dobio samo pohvale:

"Gattusov odličan rad zamaskirao je mnoge nedostatke. Rino je otišao kao gospodin i čudi me da su ljudi bili iznenađeni njegovim gestom. Vodio je ekipu koja je bila skupina luđaka. Trebalo je samo gledati brojne svađe između igrača."

U to vrijeme je zabilježeno nekoliko svađa između igrača Rossonera poput one između Kessijea i Bigle ili Bakayoka. Svlačionica je bila tempirana bomba i popularni Rino to više nije mogao trpjeti.

Dok je sjedio na klupi Napolija, Cannavaro je za Gattusa govorio da je napredovao kao trener, da njegove ekipe igraju moderno i europski. Bilo je to 2021. godine.

Cannavaro i Gattuso su se na suprotnim trenerskim stranama našli 2017. godine. Tad je Gattuso vodio Pisu i nadmudrio je Cannavara u prijateljskoj utakmici protiv kineskog Tianjina. Bilo je 3:2. Za Kineze su tada igrale i velike zvijezde poput Alexandera Pata i Axsela Witsela.

Hoće li prijateljstvo puknuti?

S obzirom na sve lako je pretpostaviti kako su se već čuli i prije no što je obznanjeno da je Cannavaro novi trener Dinama, ali pravo je pitanje kako će se ponašati u javnosti i kako će navijači Dinama i Hajduka reagirati na prijateljstvo njihovih trenera. Hoće li prijateljstvo patiti ili će pak odnos između Dinama i Hajduka postati ono što praktički nikada nije bio - prijateljski.

Prvi njihov međusobni ogled očekuje nas početkom ožujka kada će Dinamo na Maksimiru biti domaćin Hajduku.

