ŠTO ĆE MU TORCIDA REĆI NA OVO? Miljenik navijača Hajduka objasnio zašto ‘treba više Mamića na Balkanu’

Ibričić je bio jedan od najboljih igrača Hajduka u novijoj povijesti

Legendarni reprezentativac BiH i miljenik Hajdukovih navijača i aktualni igrač Domžala, Senijad Ibričić, gostovao je u podcastu Opsajd u kojem je, između ostalog, govorio i o odnosu za Zdravkom Mamićem.

Međutim, njegove se izjave možda i neće svidjeti pristalicama splitske momčadi, jer je o Mamiću govorio na njima, vjerojatno, neprihvaljtljiv način.

“S njim trenutno nemam nikakav kontakt. Prije, kada sam odlazio u Hajduk, on me isto tada zvao i kada se sretnemo trebamo se pozdraviti. Poslije, kada sam otišao iz Hajduka, iskreno, zvao me sigurno dva-tri puta, ali rekao sam da nema tog novca niti bih sebi želio pokvariti ono što sam ostvario u Splitu. Poštujem Hajduk i volim sve u Dalmaciji, a poštujem i Dinamo kao klub. Ovo što je Mamić učinio, njega mogu ljudi voljeti ili ne voljeti, ali ono što je napravio za hrvatski nogomet, mislim da mu treba skinuti kapu. Kamo sreće da ima više Mamića na cijelom Balkanu”, kazao je Ibričić.

Propao povratak u Hajduk

Ibričić je bio jedan od najboljih igrača Hajduka u novijoj povijesti, postao je “Hajdučko srce” ima i svoj mural, a prije četiri godine zamalo se vratio na Poljud.

“Otkad sam otišao, svaki prijelazni rok se spominjao moj povratak, imao sam želju i htio sam se vratiti ondje završiti karijeru. Hajdučko srce i mural, to ostaje vječno. Za jednog momka koji je došao iz Sanskog Mosta to puno znači. Najbliže sam bio povratku prije četiri godine kad sam završio sve svoje avanture vani i kad sam se vratio iz Irana. Bili smo blizu, sve smo dogovorili, a onda se odjednom pojavio jedan trener koji je, poznavajući ili ne poznavajući moje kvalitete htio da dođem na neke testove što ja, normalno, nisam želio prihvatiti i zatim sam otišao u Koper. Nakon toga je bilo sve teže, svaku godinu sam stariji i nema šanse da odlazim tamo i uzimam mjesto mladim igračima. Ali Hajduk ostaje moj klub i u mom srcu”, veli Ibričić.