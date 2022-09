Indijski mediji su ovih dana objavili kako će Igor Štimac ostati izbornik indijske nogometne reprezentacije. Prihvatio je ponudu tamošnjeg saveza te će ostati na klupi Indije s kojom će igrati na Azijskom kupu u lipnju i srpnju sljedeće godine.

No, pred bivšim hrvatskim izbornikom nije nimalo lagan zadatak. Savez mu je postavio svojevrsni ultimatum: Ili će povesti Indiju u četvrtfinale Azijskog kupa ili će dobiti otkaz! Da se razumijemo, to nije nimalo lagan zadatak, a to jasno dokazuje i ovaj podatak. Naime, Indija je samo jednom u povijesti došla do četvrtfinala spomenutog natjecanja, a to se dogodilo davne 1964. godine. Te je godine Indija dogurala čak do drugog mjesta, ali se već godinama ne pamti jedan takav uspjeh njihove nogometne reprezentacije.

Također, Štimac je ostvario veliki uspjeh samim plasmanom na natjecanje jer je Indija svega četiri puta sudjelovala na završnici Azijskog kupa, dok su u 13 navrata ispadali u skupini.

Radi sjajan posao

Štimac je na klupu Indije sjeo 2019. godine, kada je potpisao dvogodišnji ugovor. Nakon isteka istog, 2021. godine je dobio produljenje na nekoliko mjeseci, a nakon dobrih rezultata s Indijom, tamošnji Savez mu je produžio ugovor u rujnu na još godinu dana. Sada su mu ponudili novi ugovor, ali je pred njim iznimno težak zadatak.

Štimac je u svojoj nogometnoj karijeri u tri navrata nosio dres splitskog Hajduka, a igrao je i u Cadizu, Derby Countyju i u West Hamu. Od 2005. godine bavi se trenerskim poslom, a sve je započeo u svom Hajduku. Od tada je vodio Cibaliju, NK Zagreb, a jednu je godinu proveo na izborničkoj klupi hrvatske nogometne reprezentacije gdje je naslijedio Slavena Bilića. Vatrene je vodio u 15 navrata te je upisao osam pobjeda, pet poraza i dva remija. Nakon toga vodio je Zadar, iranski Sepahan, katarsku Al-Shahaniju te je već tri godine na klupi Indije.

Valja dodati kako još uvijek nije poznato gdje će se točno odigrati Azijski kup, jer je Kina odustala od domaćinstva zbog pandemije korona virusa.