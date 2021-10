Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, a danas izbornik Indije Igor Štimac upisao je pobjedu od 1:0 protiv Nepala u Prvenstvu Južne Azije.

Štimac u posljednje vrijeme nije baš omiljena ličnost u indijskom nogometu, pisalo se da mu se sprema otkaz nakon serije slabijih rezultata, ali ovom si je pobjedom kupio nešto vremena i podrške.

Zanimljiv je i Štimčev pobjednički ples na klupi Indije nakon što su njegovi igrači postigli pogodak. Teško je te pokrete vjerodostojno opisati riječima pa je najbolje da pogledate video.

Almutairi ga prozvao

Izbornik Nepala Abdullah Almutairi nazvao je taj njegov ples „sramotnim“, a Štimac mu je nakon toga odgovorio:

"Ne znam što ne valja s mojom proslavom. Možete li mi reći? Mislim da bi on trebao sebe zapitati kako to da je rekao da je Indija 95 posto favorit. To je bilo ponižavajuće za njegovu momčad. Možda, po njemu, ja nemam pravo slaviti“, rekao je Štimac, prenosi portal Goal.