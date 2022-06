Aktualni izbornik Indije i nekadašnji izbornik Vatrenih, Igor Štimac, prisjetio se dana kada je zamalo postao predsjednik HNS, odnosno, trenutaka kada je vodio tešku bitku sa Zdravkom Mamićem, dok je ovaj bio na vrhuncu svoje moći.

Štimac je bitku za vodstvo HNS-a izgubio za jedan glas i pobijedio ga je Mamićev kandidat Vlatko Marković, a Štimac je tada ušao u gadan sukob s Mamićem.

"Bio je to poraz pravne države. Ponosan sam na ljude koji su u meni prepoznali čovjeka koji donosi radikalan zaokret u odnosima u nogometu. Nije bilo ljudima lako. Bili su izloženi strašnim pritiscima, a neki su i izgubili posao. Veliki pritisci i podmetanja u dvoboju dva programa, jednog koji ne postoji, drugog koji nudi nešto novo", rekao je Igor Štimac za Sport Klub.

Otkrio je Štimac i čega se to Mamić toliko bojao da nikako nije htio Štimca na vlasti.

"Bilo ga je strah da ću privilegije koje je imao Dinamo prebaciti Hajduku. Rekao je da u mojim venama teče više bijele krvi nego u njegovim modre. Rekao je da ne može takav Hajdukovac voditi HNS. To je bila njegova velika pogreška. Da sam ja bio predsjednik HNS-a ništa mu se od ovog što mu se dogodilo ne bi dogodilo niti bi izašlo u javnost. Ja bih ga doveo u red po pitanju ponašanja, jer on je tim svojim istupima samo i jedino štetio sebi i svojim poslovima", rekao je Štimac i zatim pojasnio.

'Problem je u pravosuđu'

“Zdravko je čovjek koji je želio moć, a još više od toga je tu moć želio stalno pokazivati i dokazivati. Imao je taj nagon da dominira, a to nije dobra karakteristika. Što se tiče njega kao klupskog djelatnika, on nije educiran, ali on je najbolji mogući trgovac. Taj osjećaj za biznis i prodaju nogometaša nije nitko nikada imao. On i Trump su tu prave babaroge. Od Dinama je napravio jedan stroj. Koji ima rezultate. I to je ono što mu nikada nitko neće moći oduzeti. To je klub koji se samofinacira, a to je rijetkost u ovom dijelu Europe", rekao je Štimac pa zatim otkrio zašto je prihvatio ulogu izbornika u Mamićevom HNS-u.

"U životu pamtiš, ali ako želiš živjeti, raditi, natjecati se onda su neke stvari neminovne. Prije svega ja sam želio biti nogometni trener. To je bio moj izbor. I kada se otvorila ta mogućnost morao sam sjesti s njim i Šukerom i razgovarati. Recite vi meni tko ne bi volio biti izbornik, a trener je i dio je te obitelji HNS-a. No, nije mu nikad palo na pamet da mi sugerira tko će igrati, iako je kao javna tajna da sastavlja reprezentaciju", rekao je bivši izbornik.

Zdravko Mamić je danas bjegunac pred hrvatskim pravosuđem i "krije" se u Međugorju u BiH, a Štimac veli kako zapravo nije problem u Mamiću, već u hrvatskom pravosuđu.

"Pravosuđe mora to raščistiti. Država mora imati snagu i to sve provesti. Nije tu sporan Mamić, to je problem države, društva i svih koji na to mogu utjecati. U uređenim sredinama se zna što slijedi ako se ogriješiš o zakon, a na Mamićevom primjeru se može samo naučiti da je moć opasna, posebno ako zavlada tobom, a ne da ti imaš moć i usmjeriš ju na pravi način", konstatirao je Štimac.