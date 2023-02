U Zagrebu je u 88. godini života nakon duge i teške bolesti preminuo bivši hrvatski nogometni izbornik Miroslav Ćiro Blažević. Blažević je preminuo nakon što se duže vrijeme borio sa zloćudnom bolešću, koja je, nažalost, metastazirala.

Prvi put dijagnosticiran mu je karcinom prostate 2011. godine, no Blažević se othrvao opakoj bolesti. Godinu dana nakon toga operiran je i zbog melanoma u početnoj fazi. U rujnu 2019. teška se bolest još jednom vratila, a nažalost ovoga puta Ćiro nije izašao kao pobjednik.

'Ostaje praznina i bol'

Bivši igrač hrvatske nogometne reprezentacije, Igor Štimac, za RTL Danas otkrio je kako ga je sutra htio iznenaditi za njegov rođendan, ali to ipak neće biti moguće.

"Dogodilo se ono na što nas je on pripremao već mjesecima. Pripreme za njegov odlazak su najduže trajale, ali su bile neuspješne. Ne možeš se pripremiti na odlazak tebi dragih ljudi. Ostaje jedna praznina i bol velika", kazao je Štimac.

'On je bio sam svoj PR i hodajuća legenda'

Otkrio je i po čemu će ga narod pamtiti.

"Čitava Hrvatska će ga pamtiti po optimizmu. Ja sam imao sreću da sam ostvario san snova, a to je da ulice Splita budu pune. Da idemo sada prepričavati anegdote bi ovo trajalo do ujutro. On se htio svidjeti sa svima, nije mislio da je trošenje vremena da te netko zavoli ili da se nekome svidiš. U tome je bio mađioničar. Njemu nije trebao PR, on je bio sam svoj PR i hodajuća legenda", kaže Štimac pa dodaje:

"Njegov život je uistinu bio kalvarija. Sam je izjavio davno prije da mu je jedna želja i san sjesti na klupu Hajduka, i to se ostvarilo kada sam ja bio ovdje i kada sam osjetio da je to ispravna odluka. Bio je uvijek isti, energičan, odlučan, ali je više volio čuti tuđa mišljenja. On nije imao konkurenta na ovim prostorima. Zato mi iz te generacije kažemo 'jedino nas je on mogao voljeti'."