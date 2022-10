Za kraj radnog tjedna čeka nas pravi spektakl. Na Poljudu će ovog petka gostovati Dinamo, a najveći hrvatski derbi počinje u 18 sati. Dinamo je uvjerljivo prva momčad lige s čak osam bodova prednosti nad drugim Hajdukom. U slučaju pobjede na Poljudu, Modri bi pobjegli na velikih plus 11, čime bi napravili dobar korak prema novom naslovu prvaka.

"Veselim se najvećem hrvatskom derbiju, kako ja, tako i moji igrači. Čeka nas prekrasni nogometni ambijent na Poljudu, a mi smo dobro raspoloženi i želimo što bolje zaključiti listopad. Nakon Hajduka čekaju nas Milan, Osijek i Chelsea, a za takav niz nema bolje generalke od Poljuda. U Hrvatskoj nema boljeg podražaja od ovakve utakmice, sjajna uvertira za Milan", najavio je susret trener Modrih, Ante Čačić.

Momčad aktualnog hrvatskog prvaka već će se danas zaputiti prema Splitu, gdje će odraditi posljednje treninge uoči najvećeg hrvatskog derbija. No, iako su u sjajnoj formi, među Modrima ipak ima problema.

Zagarantirani spektakl

"Nažalost, među nama je zavladala viroza. Bolesni su Ljubičić i Štefulj, a na Poljudu sigurno neće biti Emrelija, Bulata i Nevistića iz istog razloga. Vjerujem da će to tu stati, da neće biti veće epidemije u svlačionici, ali to ćemo znati prije današnjeg treninga, nakon kojeg idemo na ručak pa krećemo za Split. Derbi? Velika su očekivanja, rekao sam igračima da tu nema priče, u derbiju je sve moguće. Mi imamo kvalitetu i želimo iz susreta izaći kao pobjednici", otkrio je u četvrtak Čačić. No, nije bajno ni u splitskom klubu.

"Nikola Kalinić neće igrati barem još neko vrijeme. Liječnička služba radi dobar posao i pokušava osposobiti neke igrače za veliki derbi. Za nekoliko igrača još uvijek čekamo odgovor liječnika", počeo je svoju najavu za susret trener Hajduka Mislav Karoglan.

"Imamo najbolje navijače na svijetu, trebat će nam atmosfera koja će nas nositi. Inače ne komentiram često navijače, nisam takav tip, ali kad su kod nas bili neredi? Uz dobar plan i dobru igru, vjerujem da ćemo odnijeti tri boda sutra. Vjerujem i u Marka, on će biti daj jezičac koji će presuditi u derbiju", samouvjereno je izjavio.

Susret počinje u 18 sati na Poljudu, a glavni sudac utakmice bit će Igor Pajač. Pomoćnici su Bojan Zobenica i Ivan Mihalj. Utakmicu možete pratiti na kanalu Arena Sport 2.