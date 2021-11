Legendarni engleski nogometaš Steven Gerrard postao je novi trener Aston Ville. Odlučio je tako nakon tri uspješne godine napustiti Glasgow Rangerse, s kojima je lani prekinuo desetogodišnju dominaciju Celtica i uzeo naslov prvaka.

Klub iz Birminghama ovaj je posao košta oko tri milijuna funti jer je Gerrard imao ugovor sa Škotima do 2024. godine. Englez je, inače, na klupi naslijedio Deana Smitha.

Hoće li dovesti Vatrenog?

Logično pitanje koje se nakon ovog postavlja je hoće li možda Gerrard iz Rangersa povući hrvatskog reprezentativca Bornu Barišića. Poznato je da Englez posebno cijeni Hrvat te je upravo na njegov poziv i došao u Rangerse. On nam je svojevremeno ispričao kako je to izgledalo.

"Bilo je otprilike: 'Hello, jesam li dobio Bornu? My name is Steven Gerrard…' Nazvao me poslije one naše druge utakmice s Rangersima i pitao jesam li zainteresiran za dolazak u Glasgow. Meni je to bilo nevjerojatno, ono odjednom stigne poziv s nepoznatog broja, a čovjek se predstavi kao Steven Gerrard. Upravo je to jedan od razloga, možda i najveći, što sam došao ovdje. Jer ono, kad te netko toliko želi, a pogotovo kad se radi o takvoj nogometnoj veličini kakva je Steven Gerrard, ma to ne možeš odbiti, bio bi to grijeh, životna pogreška. Jednostavno, to je preteško za odbiti", objasnio nam je Borna.

Lijevi bek je od tada postao nezamjenjiv u sastavu Stevena Gerrarda, koji ga je često znao hvaliti.