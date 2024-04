Bayer Leverkusen je prekinuo dominaciju Bayerna koja traje od 2013. i pobjedom nad Werderom 5-0 u 29. kolu Bundeslige matematički potvrdio naslov nogometnog prvaka Njemačke, prvog u klupskoj povijesti. Trupe Xabija Alonsa dovele su tribine BayArene u stanje delirija, a posebno je slavio i jedan Hrvat - Josip Stanišić.

Hrvatskom reprezentativcu za nogom je pošlo ono što nije nikome u posljednjih 55 godina. Naime, Stanišić je među Apotekarima na posudbi iz minhenskog Bayerna, a upravo je s njima prošle godine osvojio Bundesligu. Sada je isto uspio ponoviti s Leverkusenom.

Tako je postao tek drugi igrač u povijesti Bundeslige koji je naslov osvajao s dva različita kluba u uzastopnim sezonama. Dosad je to uspio jedino August Starek, i to prije 55 godina. On je 1968. titulu prvo osvojio s Nürnbergom, a godinu kasnije isto je ostvario i s Bayernom.

Pravi veseljak

Uzeo je naš Josip golemu čašu pive i izlio ju po Xabiju Alonsu. Cijela svlačionica to je ispratila gromoglasnim smijehom...

