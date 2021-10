"Stadion u Osijeku imao je reputaciju neosvojive hrvatske tvrđave, gdje domaća momčad nikada nije izgubila. Slovaci su to mogli promijeniti, bili su bili blizu. Vodili su dva put. Dvaput su utišali arenu. Dva puta smo iznenadili Hrvate, viceprvake svijeta", piše slovački Sportnet.sme.sk nakon slovačkog uspješnog gostovanja u Osijeku, unatoč tome što su ostali bez ikakvih izgleda za SP dva kola prije kraja kvalifikacija.

"Iznenadili smo Hrvate ali nismo uspjeli ostati u igri za Katar, navodi se u tekstu.

Dennik SME navodi kako su slovački nogometaši u Gradskom vrtu pružili dobru predstavu, iako su ostali bez šansi za Mundijal.

Hrvatska nogometna reprezentacija napravila je sinoć prvi 'kiks' u kvalifikacijama na Svjetsko prvenstvo u Kataru, odigravši samo 2-2 (1-2) u osječkom Gradskom vrtu protiv Slovačke, koja je izgubila sve izglede za plasman na završni turnir.

Slovaci su dvaput vodili. U 20. minuti za 1-0 je glavom pogodio Ivan Schranz. Pet minuta poslije izjednačio je Andrej Kramarić. No, u 45. minuti je Slovake do novog vodstva doveo Lukaš Haraslin. Na izjednačenje je Hrvatska čekala do 71. minute, kad je iz slobodnog udarca pogodak postigao Luka Modrić.

Hrvatska je pala na drugo mjesto u skupini sa 17 bodova, dva manje od Rusije koja je s 2-1 slavila na gostovanju u Mariboru.