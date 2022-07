Malteški klub Gzira United polako postaje specijalist za velike senzacije u Europi. Klub koji je prije tri godine šokirao Hajduk na putu prema Europa ligi, ovoga tjedna je izbacio srpskog predstavnika Radnički iz Niša u borbi za Konferencijsku ligu.

Gzira je remizirala s Radničkim 3:3 pa izbacila srpskog prvoligaša nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Prva utakmica je završila rezultatom 2:2.

Srpski trener Milorad Kosanović, bivši streteg Niša, u razgovoru za Kurir opisao je kakav je klub Gzira.

"Auuu.... Pa, što da kažem?! Bolno... Na Malti sam bio izbornik. Znam dobro što je Gzira! To je mjesna zajednica, klub koji nema travnati teren. Od takvog kluba ispasti... Gzira ima 10 tisuća ili malo više stanovnika. Cijela Malta ima stanovnika kao Niš", rekao je Kosanović pa nastavio:

"Tamo dolaze konobari, kuhari, ovi koji puštaju muziku iz Južne Ameike i prijave se da igraju nogomet. Maltežani ne plaćaju bilo koga ozbiljnog, niti to nameravaju napraviti. Tamo se nogomet igra rekreativno... To je najniži rang europskog nogometa. Isto kao Farski otoci. I tamo sam bio, na moju sreću, da vidim kako izgleda taj dio svijeta. Sedam paluba na sredini Sjevernog mora... A, to su oni koje naša mlada reprezentacija nije mogla pobijediti u dvije utakmice."