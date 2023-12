Srpski reprezentativac Dušan Tadić u jednom od intervjua rekao cijelu istinu o europskom velikanu Ajaxu te njegovom odlasku.

Rekao je Tadić kako se jednog dana vidi kao trener spomenutog tima. U njemu je proveo pet godina i ne skriva činjenicu da taj klub iznimno cijeni i voli.

"Bit ću trener Ajaxa jednog dana! Istina je da već sada mnogo razmišljam kao trener. Kao kapetan sam se uvijek trudio da budem pozitivan. Morate napraviti dobar odnos između stručnog stožera i igrača. Na terenu i van njega. Uvijek sam razmišljao u interesu tima", komentirao je srpski reprezentativac.

Ajax se kroz povijest etablirao kao trofejni klub, no u zadnje mu vrijeme baš i ne ide. Puno je igrača otišlo iz kluba, ali Tadić ističe dvije najbitnije osobe.

"Mnogi igrači s kojima smo godinama sve to gradili su otišli. I tako je nestala hijerarhija. Ali zbog svega što smo uradili, ljestvica očekivanja je postavljena visoko. Nerealno visoko s obzirom koliko ljudi nas je napustilo. Ali prije svih, otišla su dvojica najvažnijih: Marc Overmars i Erik Ten Hag. Oni su bili jako povezani s timom, brinuli se o nama, bavili se ekipom… Godinama smo se međusobno gurali naprijed jer smo stalno izazivali jedni druge. Taj osjećaj je potpuno iščeznuo odlascima Overmarsa i Ten Haga", objasnio je.

U Fenerbahčeu se odjeća odlično, ali ga rastužuje na ono što je Ajax spao.

"Primijetio sam da dolazi sve više igrača s mentalitetom da će sve da rade iz zone komfora. I tako je pušten duh iz boce… Uspjeli smo jednom da dignemo Ajax, da ga učinimo nepobjedivim u Nizozemskoj i moćnim u Europi, a onda je kuća srušena do temelja. To me je mnogo boljelo. Sada igrači imaju jake ugovore, ali za što? Da gurnu klub u još dublji ambis? Ti igrači ne znaju što Ajax zaista znači. Nemaju pojma. To je tužno", zaključio je i onda dodao zašto je on otišao:

"Moja ljubav prema Ajaxu je bila prevelika da bih proveo još jednu sezonu na marginama. Znao sam da je klub na lošem putu."

