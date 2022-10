Nogometaši Šahtara u srijedu gostuju kod Real Madrida u sklopu trećeg kola Lige prvaka. Šahtar djeluje i trenira u egzilu jer je njihova Ukrajina na udaru ruskih agresora i bez obzira na sve jedno su od najugodnijih iznenađenja Lige prvaka.

U prvom kolu svladali su Leipzig u Njemačkoj s 4:1, a nakon toga u Varšavi, gdje igraju domaće utakmice, remizirali sa Celticom 1:1. Šahtar ne može igrati u s Celticom 1:1.

U Madrid je sada s ekipom doputovao i Darijo Srna, koji tamo obnaša ulogu sportskog direktora i najglasniji je ambasador Ukrajine u nogometu. Srna je tim povodom dao veliki i dramatičan intervju Marci u kojem je govorio s kakvim se strahotama suočavaju. Srni je ovo drugi rat koji proživljava, bio je u Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata i gotovo cijelo vrijeme je s Ukrajincima otkako je sve počelo te je pomagao u evakuaciji i zbrinjavanju nogometaša i civila.

'Probudim se i ne znam gdje sam'

"Ponosan sam na ovu momčad. Oni su za mene heroji... Morali smo napustiti Donjeck, naš dom, naš stadion, naš sportski grad 2014. godine. Preselili smo u Kijev i, kad smo se prilagodili, započeo je novi rat. Teško je objasniti naš život od tada do danas. Mi smo klub bez sjedišta i to je najbolnije... Moja kći me zove i kažem joj da sam jedan dan u Kijevu, drugi u Londonu. Ponekad se probudim i ni sam ne znam gdje sam", komentirao je Srna.

Ukrajinsko prvenstvo i dalje se igra u matičnoj državi, odnosno u zapadnom dijelu koji nije toliko zahvaćen ratom. A kako im izgleda svakodnevnica otkrio je Španjolcima.

"Nakon treninga smo se autobusom vozili sedam-osam sati do Poljske jer letovi iz Ukrajine nisu dozvoljeni. Potom smo imali još četiri sata zrakoplovom. Imamo kompliciran život, ali ni jedan se igrač nije požalio ili rekao da je umoran", otkriva Srna što su morali raditi kako bi igrali u Ligi prvaka.

Zatim je prozvao nogometne moćnike. "UEFA je preko Čeferina učinila sve što je mogla kako bi pomogla nama i ukrajinskom nogometu. FIFA nas je, s druge strane, uništila. Nije nas zaštitila ni u jednom trenutku. Da su Real Madrid, Sevilla, Barcelona ili Bayern bili u našoj situaciji, siguran sam da bi im brzo pomogli", žalio se Srna i zatim nastavio.

'Živimo sa sirenama i bombama'

"Mi smo također momčad koja je dala puno europskom nogometu u posljednjih 20 godina. Volio bih da netko iz FIFA-e dođe u Ukrajinu, da bude s nama i da osjeti kako je to živjeti sa sirenama i bombama... Imali smo 14 stranaca čija je tržišna vrijednost bila između 150 i 200 milijuna eura, a dozvoljeno im je da odu na posudbe bez zamrzavanja ugovora. Solomon i Tete imali su još godinu i pol ugovora, otišli su u Fulham i Lyon, a kad se vrate, imat će samo još šest mjeseci i moći će otići besplatno. To je neprihvatljivo", veli Srna.

Kaže kako su neki klubovi pokušali iskoristiti situaciju. "Postoje klubovi koji su iskoristili našu situaciju. To je u redu. Život je dug i poput bumeranga je, baciš ga i vrati ti se. Izgubili smo 14 igrača, zadržali tek dva-tri startera od prije godinu dana. No, stvorili smo dobru momčad, vrlo mladu, s vrlo ambicioznim trenerom Jovićevićem. Protiv Metalista smo prvi put u 20 godina izveli momčad s 11 Ukrajinaca u početnom sastavu, a 90 posto njih je iz naše Akademije", veli Srna.

"Ova momčad ima karakter i hrabrost. Ne bojimo se nikoga. Prolaz skupine bio bi nevjerojatno ostvarenje, ali to će biti teško učiniti. Real je favorit, ali mi želimo prikazati svoj nogomet. Inzistiram na tome da nemamo što izgubiti", kazao je Srna.

Zatim je komentirao i Luku Modrića. "Modrićje moj prijatelj. Ne znam hoće li igrati, ali sigurno ćemo se vidjeti u Madridu. Gledajući sa sportske strane, Šahtaru će biti lakše ako ne igra, ali me to ujedno žalosti jer bih želio da naši igrači imaju priliku igrati protiv Luke. On je najbolji na svijetu i od njega mogu puno naučiti... Prije pet-šest godina na jednoj večeri sam mu rekao: 'Ti si poput dobrog vina; što stariji, to bolji i skuplji'. Luka je fenomen, primjer za sve. On je jedinstven. Hrvatska je potpuno drugačija momčad s Modrićem i bez njega", kaže Srna.