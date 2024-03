U subotu od 19:30 sati na Poljudu nas čeka derbi Hajduka i Dinama u sklopu 28. kola HNL.

Vječni derbi najavio nam je igrač koji je nosio i dres Bijelih i dres Plavih - Srđan Mladinić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakav derbi očekujemo, hoće li to biti nogometna poslastica ili će biti puno taktiziranja?

"Obzirom da obje ekipe trebaju pobjedu, ja se nadam jednoj otvorenoj utakmici, daj Bože da tako bude. Dosta više rezultata 0-0, 1-0. Remi bi mislim najviše odgovarao Rijeci, tako da od oba trenera očekujem jednu otvorenu utakmicu i da idu na pobjedu, a sad vidjet ćemo što će to donijeti. Neće biti igračima lako, prepun je stadion, bit će jedno 35.000 ljudi. Uvijek je to ono što se kaže, lako je igrati, ali ne smije se izgojeti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Isto tako vidjet ćemo i prvi put u derbiju strane suce. Kako vi gledate na to?

"To pozdravljam nakon svega što se dogodilo i pisalo po novinama, nije to ni loše. Vidit ćemo sada, ali i oni znaju 'faliti'. Samo, ako oni fale, onda će netko reći, ma nema veze, bili su stranci, ali neka i to probamo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako vidite rasplet prvenstva, tko je favorit?

"Slušajte maloprije sam rekao remi igra Rijeci. Ako Rijeka dobije Rudeš, a to treba tek upisati... Stvarno mislim da će se sutra puno toga znati, ekipa koja izgubi mislim da će biti u velikom zaostatku."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za kraj bismo vas htjeli pitati kako je igrati u ovako velikom derbiju pred punim stadionom?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najbolje, kako će biti, samo istrčiš, publika te nosi, atmosfera i to je to.

Neki vaš najdraži trenutak iz derbija u vaše doba?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Igrao sam oba derbija, u jednom i drugom dresu. Recimo, pamtim Hajduk, kad sam tek došao prva utakmica bila s Dinamo 0-0, kad je trener bio pokojni Ćiro Blažević. Tu smo osvojili Superkup i tako. S Dinamom sam igrao pet, šest derbija na Poljudu, neke smo dobili, neke izgubili. I to se zauvijek pamti."