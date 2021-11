Kompleksi ili samo natjecateljsko-nogometni žar za nogometnim liderom u regiji? Srbi sebe u posljednje vrijeme, točnije od kad su senzacionalno srušili Portugal u Lisabonu s 2-1 prošlog tjedna te se plasirali izravno na SP u Kataru, uspoređuju sa svjetskim doprvacima, Vatrenima.

'Ukupna vrijednost Orlova iznosi 342 milijuna eura, a Hrvata je 316 milijuna'

"Neizostavna je usporedba Srbije i Hrvatske u nogometu", kazat će srpski novinari.

Nova porcija usporedbe došla je u ponedjeljak u srpskom tabloidu Kuriru. Naime, beogradske su kolege izvukle podatak da nogometna reprezentacija Srbije, prema Transfermarktu, cjenovno više košta od Hrvatske. No, to su plasirali u medije kao da se radi, u najmanju ruku, o nekoj važnoj pobjedi nad Hrvatskom...

"Naime, prema najnovijim podacima poznatog sitea 'Transfermarkt', nogometna reprezentacija Srbije se nalazi na fantastičnom 11. mjestu najskupljih nacionalnih momčadi svijeta. Ukupna vrijednost Orlova iznosi 342 milijuna eura, a zanimljivo da je naša selekcija ispred vicešampiona svijeta Hrvatske, čija vrijednost iznosi 316 milijuna eura. Srbija se nalazi u samom vrhu svjetskog nogometa po vrijednosti igrača koje ima! Na svjetskom nivou smo na 11. mjestu, a ako se gleda samo Europu, tu smo na poziciji 9! Impresivno! Mi smo svjetska sila! Orlovi vrijede više od Hrvata! Donedavno je ovo bilo nezamislivo, ali sada smo ispred viceprvaka svijeta", stoji na Kuriru.

Mehmet Baždarević: 'Dobri ste, ali mislim da je prerano da se priča da ste bolji od Hrvatske'

Prošlog tjedna, legenda jugoslavenskog nogometa i bivši izbornik BiH, Mehmed Baždarević, prokomentirao je za Blic plasman Srbije na Svjetsko prvenstvo u Kataru, a tim povodom odgovorio je i na pitanje mogu li Orlovi preuzeti od Hrvatske primat na Balkanu.

"Takvi smo mi na ovim prostorima, odmah bismo do kraja. Morate čvrsto ostati na nogama. Hrvatska je dugo radila da bi postala viceprvak svijeta. Nije se to dogodilo preko noći... Dobri ste, ali mislim da je prerano da se priča da ste bolji od Hrvatske. O tome i često govorimo, volimo preskakati stepenice. Mundijal u Kataru je lijepa prilika da se pokažete i dokažete", izjavio je Baždarević.

Milan Lane Jovanović: ' Ne bih da se uspoređujemo s Hrvatima'

Također, bivši srpski nogometaš i reprezentativac Milan Lane Jovanović, u razgovoru je za Kurir istaknuo:

"Govorim mojim prijateljima iz Hrvatske: 'Vi ste igrali finale, ali imate susjede koji su bili europski i svjetski šampioni'. Mi smo s omladincima uspjeli to, oni su stigli do finala s A momčadi. To je dobar argument, to nama pripada. Sve do sada djeluje dobro, ali ne bih da se uspoređujemo s Hrvatima. Neka se sve vidi u Kataru".