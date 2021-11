Legenda jugoslavenskog nogometa i bivši izbornik BiH, Mehmed Baždarević, prokomentirao je za Blic plasman Srbije na Svjetsko prvenstvo u Kataru, a tim povodom odgovorio je i na pitanje mogu li Orlovi preuzeti od Hrvatske primat na Balkanu.

"Za mene ovo nije iznenađenje. Možda je iznenađenje pobjeda protiv Portugala u Lisabonu, međutim to nije Portugal koji svi pamtimo. Malo koja svjetska reprezentacija je u stanju to napraviti. Morate se naviknuti na to da imate dobru reprezentaciju, baš dobru. Ne znam što vam je tu čudno? Srbija sada ima 20 nogometaša za koje možemo reći da su klasa", kazao je i nastavio.

"Imao sam sukob s francuskim novinarima kada sam im rekao da samo Srbija ima tri kvalitetna napadača - kao što ima i Francuska - a to su Mitrović, Vlahović i Jović. To je rijetkost i blago. Morate se naviknete na to da druge reprezentacije sada u vama vide opasnog rivala, ekipu koja ih može izbaciti u kvalifikacijama ili na Svjetskom prvenstvu", rekao je Baždarević te je upitan znači li to da bi Srbija mogla od Hrvatske preuzeti dominantan položaj na Balkanu?

“Takvi smo mi na ovim prostorima, odmah bismo do kraja. Morate čvrsto ostati na nogama. Hrvatska je dugo radila da bi postala viceprvak svijeta. Nije se to dogodilo preko noći... Dobri ste, ali mislim da je prerano da se priča da ste bolji od Hrvatske. O tome i često govorimo, volimo preskakati stepenice. Mundijal u Kataru je lijepa prilika da se pokažete i dokažete“.