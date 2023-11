Približno 15 članova navijače skupine Tornado prekinulo je trening HNK Zadra prije nekoliko tjedana, prema pisanju brojnih zadarskih medija. Osim neslaganja s upravom, navijači su kako piše zadarski.hr prosvjedovali zbog slavlja igrača nakon pobjede protiv Omiša uz pjesme Mile Kitića.

Srpski Kurir se prisjetio nereda i bio oduševljen sada već bivšom predsjednicom kluba, Ivom Bokanović, koja je nakon posjete navijača opovrgnula medijima da je pozvala policiju:

“Ni u jednom trenutku nitko iz Zadra nije pozvao policiju zbog Tornada. To smo iznijeli i na okupljanju, što su shvatili i navijači jer je do njihovog dolaska pola grada pričalo o tome da će doći na trening, a stigli su i fotografi. Tako da izričito opovrgavamo bilo kakvu povezanost s pozivom policiji zbog njihovog dolaska i ako znaju svi, normalno je da je vijest došla i do policije, ali nikako to nije bilo od strane kluba”, rekla je Bokanović i nastavila:

“Pred navijače smo prvo izašli Krševan Santini i ja, raspravili smo spornu situaciju, a niti u jednom trenutku tema razgovora nije bila preoblikovanje kluba i nečije nezadovoljstvo novim vlasnicima. Nakon toga smo zajedno s navijačima otišli na teren kako bismo razgovarali s igračima. Razgovor između igrača i navijača protekao je u miroljubivom tonu, a predstavnik navijača prvo je izrazio nezadovoljstvo zbog te pjesme. Uime igrača javio se kapetan Domagoj Muić i iznio je zajednički stav. Nakon toga su se igrači i navijači rastali pljeskom, a navijače smo pozvali da podrže momke na sljedećoj domaćoj utakmici protiv Vodica. Izmišljanje i izvrtanje činjenica dijela javnosti već postaje smiješno.”

Podsjetimo, Bokanović je napustila Zadar kako bi svoje mjesto u upravi prepustila predstavniku novih ulagača, Krešimiru Horvatu.

