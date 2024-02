Hrvatska će u četvrtom izdanju Lige nacija igrati u skupini 1 protiv Portugala, Poljske i Škotske, odlučeno je ždrijebom u Parizu.

Novo izdanje kreće 5. rujna, a utakmice po skupinama igrat će se do 19. studenog. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine izborit će četvrtfinale koje je na rasporedu od 20. do 25. ožujka sljedeće godine, dok nas završni turnir čeka od 4. do 8. lipnja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska ima priliku preko ovog izdanja Lige nacija izboriti izravan plasman na SP 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Za to treba osvojiti skupinu.

Iako je bio dojam da mnogi priželjkuju dvoboj Vatrenih i Srbije, to se nije dogodilo, a naši istočni susjedi smješteni su u skupinu 4 uz Španjolsku, Dansku i Švicarsku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njihovi mediji ipak ne propuštaju u naslovima istaknuti da je izbjegnuta Hrvatska. U nastavku donosimo naslove njihovih portala.

Telegraf.rs - Ždrijeb za Ligu nacija: Srbija izbjegla Hrvate, opet idemo na Švicarsku

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kurir.rs - Pakao za Orlove u ligi nacija: Srbija saznala rivale - Piksijeva četa izbjegla Hrvate! Ponovno sa starim znancima

Espreso.rs - Ništa od dvoboja Srbija-Hrvatska! Orlovi idu na Španjolce, Dance i Švicarce

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mondo.rs - Srbija protiv Xhake i Shaqirija! Dobili smo strašnu skupinu u Ligi nacija, a ništa od Hrvatske!

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo.