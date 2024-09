Sprema se smjena trenera? Čelnici Dinama već vode razgovore o Jakirovićevoj sudbini

Nakon povratka iz Münchena i Dinamovog teškog poraza od Bayerna s rezultatom 9-2, delegacija kluba sletjela je u Zagreb oko podneva, a vodstvo kluba odmah je održalo sastanak. Tema razgovora bila je sudbina trenera Sergeja Jakirovića čija budućnost sada visi o niti nakon posljednjih nekoliko neuspjeha, uključujući remi protiv Rijeke, poraz od Hajduka i neslavan debakl u Njemačkoj.

Igrači su noć nakon utakmice proveli u Münchenu, ali spavanja gotovo da nije bilo. Na čelnike kluba čekale su odluke o daljnjim potezima, dok su navijači, ogorčeni izvedbom momčadi, raspravljali na forumima o tome tko bi trebao preuzeti odgovornost za seriju loših rezultata. Glasine o mogućoj smjeni trenera već su kružile, a među njima se spominjalo ime Nike Kovača kao mogućeg nasljednika.

"To nije pitanje za mene. Otkad sam došao u Dinamo, prošao sam sito i rešeto. Sve mi je jasno, neka udare po meni, s time nemam problema. Radim najbolje što mogu, kad osjetim da me igrači ne prate, sam ću to riješiti. Pričao sam već s igračima, ohrabrio sam ih," rekao je Jakirović, prepuštajući odluku o svojoj budućnosti rukovodstvu kluba.

Jakirović se prošle sezone namučio, ali ipak je uspio prebroditi teške trenutke, uključujući eliminacije od Sparte i PAOK-a unatoč dvostrukom vodstvu u prvim utakmicama, te napetosti u domaćem prvenstvu. Ipak, na kraju je momčad završila sezonu uspješno osvajanjem dvostruke krune, a ova sezona je započela pozitivno. Međutim, posljednji rezultati protiv Rijeke, Hajduka i Bayerna ozbiljno su poljuljali njegovu poziciju.

Ako uprava Dinama donese odluku o promjeni trenera, njegov nasljednik bi mogao imati relativno lak raspored na početku s utakmicama protiv Slaven Belupa i Banjola u domaćem Kupu, što bi moglo omogućiti stabilniji početak za novu trenersku garnituru.

