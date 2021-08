U nedjelju od 21 sat na Poljudu se igra derbi između Hajduka i Rijeke u sklopu sedmog kola Prve HNL. Uoči te utakmice treneri Jens Gustafsson i Goran Tomić otkrili su djeliće svojih planova na konferenciji.

"Čeka nas teška utakmica protiv vrlo jakog protivnika. To je izazov za nas, ali dobro smo pripremljeni. Svi uvijek pričaju o statistikama i povijesti. Ja se na takve stvari ne osvrćem. U odnosu na prošlu utakmicu s Rijekom, obje su se momčadi promijenile tako da tradicija nema smisla. Velika momčad mora vjerovati u svoj stil igre", rekao je Gustafsson.

Transfer Vuškovića?

Zatim je otkrio zanimljiv detalj o braniču Mariju Vuškoviću, jednom od najboljih mladih igrača u klubu i neizostavnom prvotimcu, kojem se, možda, sprema transfer u posljednjim danima prijelaznog roka.

"Ima još nekoliko dana do kraja prijelaznog roka. Vjerojatno će biti izvan kadra za ovu utakmicu. Moramo zaštititi njega, klub", rekao je Gustafsson.

Hajduk je na Poljudu ove sezone već poražen od Osijeka, ali polako raste iz utakmice u utakmicu.

"Nakon Osijeka sam rekao da je Hajduk bio dobar, ali iz tjedna u tjedan smo sve bolji. Utakmica protiv Dragovoljca je pokazala da je Hajduk narastao kao momčad. Vjerovali smo do samog kraja u pobjedu. Zato smo do nje i došli. Radimo kako bismo pobjeđivali utakmice, ali i kako bi igrači bili sve bolji. Raduje nas što ih je dosta pozvano u reprezentacije. Ne zanima me tko je favorit. Želim pobijediti. Nadam se da će publika doći u velikom broju i da će nam pomoći", veli trener Hajduka.

Na koncu se obratio i svojim navijačima, koji su u subotu pohrlili po karte za derbi. "Nisam sretan što čekaju u redu za testiranje, ali drago mi je da će ih biti u velikom broju. Navijači zaslužuju vidjeti ovakav Hajduk. Nadam se da ćemo ujediniti cijeli Split. Prvi smo, ali to trenutno i nije bitno. To će biti važno kada prvenstvo bude pri kraju", zaključio je Šveđanin.

Najveća prijetnja kod Hajduka

Utakmicu je najavio i trener Rijeke, Goran Tomić.

“Očekujemo zahtjevnu utakmicu, kao i svaku. Imamo kvalitetu da možemo igrati sa svakom ekipom, vjerujem u našu ekipu i našu kvalitetu i da možemo pružiti još jednu dobru utakmicu. Hajduk je dobra ekipa s dobrim pojedincima i moramo biti kompaktni, rekao je Tomić i onda malo komentirao Hajduk.

‘’Hajduk je uvijek izazov. Moji igrači su svjesni važnosti i posebnosti utakmice. Uvjeren sam da će dati sve na terenu. Livaja? On je njihov najbolji igrač i jedan od najboljih igrača lige i tu moramo biti posebno oprezni. No, Hajduk je puno uložio u ekipu, što se tiče samo kadra, bolji su nego prošle sezone. Doveli su iskusne, prekaljene igrače i sada su kvalitetna ekipa. No, i Rijeka je složila jednu odličnu momčad i uvjeren sam da ćemo se ove sezone boriti za sam vrh. S te strane utakmica će biti zanimljiva", veli trener.