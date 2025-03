Španjolski mediji: Sumnje u Modrića ne prestaju usprkos svim njegovim dokazanim kvalitetama

U srijedu navečer, točno u 21 sat, madridski Real gostuje kod gradskog suparnika Atletica na stadionu Wanda Metropolitano u odlučujućem dvoboju osmine finala Lige prvaka. Kraljevski klub nosi minimalnu prednost od 2-1 iz prve utakmice, a uoči uzvrata španjolski mediji posebnu su pažnju posvetili Luki Modriću.

Ugledni list Marca analizirao je Modrićev status u momčadi Carla Ancelottija, istaknuvši kako se iskusni veznjak, unatoč dugogodišnjim izvanrednim nastupima, i dalje suočava s određenim pitanjima oko svoje uloge u prvoj postavi.

"Tko bi pomislio da će se, nakon toliko dokazanih kvaliteta, još uvijek preispitivati njegova prisutnost u početnom sastavu?" pita se autor teksta.

Godine nisu narušile Modrićevu igru ni fizičku spremnost, no njegova minutaža ove sezone bila je ograničena. Dosad je rijetko igrao u dvije utakmice zaredom od prve minute, a Marca naglašava kako je to ponajviše rezultat trenerske odluke da ga se sačuva za ključne trenutke sezone. Kad je posljednji put nastupio u dvije uzastopne utakmice u startnoj postavi, to je bilo uz stanku zbog suspenzije, što dodatno naglašava specifičnost njegovog korištenja u momčadi.

Modrić je u prvom susretu protiv Atletica na terenu proveo zadnjih pola sata i pritom zaradio pohvale za svoj doprinos. Tijekom vikenda je asistirao u ligaškoj utakmici protiv Rayo Vallecana, a trener Ancelotti uvjeren je da je spreman za nadolazeći izazov.

"Već sam rekao, može igrati sutra i u srijedu. Nema problema s oporavkom. Nisam iznenađen jer vidim kako se priprema na treninzima, on je primjer koji mladi moraju slijediti", naglasio je strateg Real Madrida.

Ove sezone hrvatski reprezentativac skupio je ukupno 1997 minuta u raznim natjecanjima, pritom postigavši četiri pogotka i podijelivši sedam asistencija. Iako je od prve minute nastupio u svega 19 od 42 odigrane utakmice, Marca ističe kako je upravo takva raspodjela minutaže ključna za njegovu dugovječnost u vrhunskom nogometu.

Nakon 90 minuta protiv Rayo Vallecana ponovno su se pojavile dileme o tome hoće li Modrić startati protiv Atletica.

"Modrić će se oporaviti, dobro je završio utakmicu. Bio je malo umoran, kao i svi ostali, jer bila je to zahtjevna utakmica. Mislim da će se svi dobro oporaviti", zaključio je Ancelotti.

Marca predviđa kako će odluka o njegovom nastupu biti donijeta u zadnji trenutak, no pitanje je hoće li se talijanski trener u najvažnijoj utakmici sezone osloniti na Modrićevo iskustvo i nogometnu inteligenciju.

