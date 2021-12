Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (36) ostat će u redovima španjolskog nogometnog velikana Real Madrida do ljeta 2023. godine, objavila je u petak Marca.

Ugledni španjolski sportski list navodi kako su Modrić i Kraljevski klub dogovorili sve detalje novog ugovora koji će trajati do ljeta 2023. godine. Osim Modrića ugovore bi trebali produžiti i Brazilac Casemiro do 2025. godine, te Nijemac Toni Kroos do 2024., otkriva Marca dodavši kako će Real uskoro i službeno objaviti potpise ugovora s trojicom veznjaka.

Dvojica najboljih mladih igrača

No, kako se čini uskoro bi an Santiago Bernabeu mogla stići još dvojica hrvatskih reprezentativaca. Naime, novinar Asa Sergio Santos tvrdi da Kraljevski klub navodno prati dvojicu bivših dinamovaca, Lovru Majera, koji od ljeta igra za Renner, i Joška Gvardiola, koji odnedavno brani boje njemačkog Leipziga.

Ovakva vijest zapravo i ne čudi s obzirom na to u kakvoj formi igraju ova dvojica Vatrenih, kako u klupskom dresu tako i za reprezentaciju.

S njima, te eventualno Kylianom Mbappéom te Erlingom Haalandom Real bi na ljeto mogao složiti momčad koja bi mogla harati i narednom desetljeću.