Ako je vjerovati napisima uglednog španjolskog sportskog dnevnika, Marce, hrvatski reprezentativac i kapetan Vatrenih, te ponajbolji igrač Real Madrida, Luka Modrić, trebao bi produljiti ugovor s klubom.

Marca, koja je inače bliska Realu, tvrdi kako je "kraljevski klub" sve dogovorio s 36-godišnjim Modrićem te da će Luka ostati na Santiago Bernabeuu sve do ljeta 2023. godine.

"Klub je prezadovoljan Modrićem. Luka se osjeća sjajno u Realu i ne želi otići. Dogovor je lako postignut", otkriva Marca i tvrdi kako će Real vrlo brzo objaviti i službenu vijest da je ugovor s Modrićem potpisan.

Podsjećamo, Modrićev aktualni ugovor vrijedi do kraja lipnja ove sezone i on je već od 1. siječnja mogao pregovarati s drugim klubovima oko odlaska iz Reala. No, sada se čini da će karijeru ipak nastaviti, a možda na koncu i završiti baš u klubu u kojem je od 2012. godine i s kojim je osvojio baš sve i pa čak i čuvenu Zlatnu loptu.