Španjolci slave Modrića: Nakon nove sjajne izvedbe Hrvata poslali su značajnu poruku za Pereza

Real Madrid u subotu je došao do važne prvenstvene pobjede. Kraljevi su okrenuli rezultat protiv Villarreala (2-1) i time došli do važna tri boda u borbi za španjolskog prvaka. Loše je krenulo po Madriđane kad su domaćini zabili golo Juana Foytha u 7. minuti, no kraljevski klub nastavio je mentalitet pobjednika i dvama pogocima Mbappéa (16. i 23. minuta) brzo preokrenuo rezultat u svoju korist.

Luka Modrić ušao je s klupe u 63. minuti, ali je hrvatski maestro u samo pola sata igre uspio oduševiti sve. Španjolski mediji puni su hvale za Modrića nakon još jedne savršene izvedbe na sredini terena, a u svojim člancima mole čelnike Reala da produže suradnju s hrvatskim kapetanom koji u 39. godini izgleda na terenu poput mladića.

"Real u tim trenucima izgubio kontrolu utakmice, a Ancelotti je pogledao prema klupi i donio odluku koja je posložila stvari na svoje mjesto. Modrić je ušao u periodu utakmice kad je Villarreal dominirao i pritiskao, a Madrid je s njim vratio kontrolu utakmice i osvojio tri boda koja bi se mogla pokazati ključnima u borbi za titulu. Modrić je kao zamjena bio ključan, kao u uvijek. Inzistiramo - produžite mu ugovor", poručila je španjolska Marca.

