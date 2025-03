Komentatori ponizili zvijezdu Reala: 'Modrić kao penzioner dok uzgaja rajčice...'

Mladi turski nogometaš Arda Güler (20) ponovno je u fokusu javnosti nakon skromne minutaže u dresu Real Madrida. U pobjedi protiv Villarreala (2--1) dobio je svega nekoliko minuta na terenu, ali njegov nastup izazvao je lavinu kritika, kako od suigrača, tako i od navijača i sportskih analitičara.

Pod vodstvom Carla Ancelottija, Güler rijetko dobiva priliku pokazati svoj talent, pa nije iznenađujuće što se u tih nekoliko dodijeljenih minuta nastoji istaknuti. Ipak, u spomenutoj utakmici nije uspio ostaviti dobar dojam. Nekoliko puta je nepotrebno izgubio loptu, a propustio je i veliku priliku za pogodak, što je izazvalo nezadovoljstvo u momčadi.

Posebno oštru kritiku uputio je Antonio Romero iz lista Cadena SER. On nije štedio riječi kada je komentirao Gülerovu izvedbu, naglasivši da Luka Modrić, čak i nakon igračke mirovine, ima veću vrijednost na terenu.

"Još jedna lopta koju je izgubio Güler. Lucas Vázquez mu govori da se probudi", rekao je Romero, a zatim iznio i jednu od najzapaženijih izjava.

"Modrić kao penzioner dok uzgaja rajčice u svom vrtu u Hrvatskoj bolji je od ovog Gülera."

Ove izjave dodatno su pojačale pritisak na turskog veznjaka, čija je budućnost u Real Madridu sve neizvjesnija. Iako se nada većoj ulozi u momčadi, vrlo je izgledno da će ga klub sljedeće sezone poslati na posudbu.

S obzirom na veliku konkurenciju u momčadi, Güler trenutno ne uspijeva osigurati konstantnu minutažu. Na klupi provodi previše vremena, što koči njegov razvoj i smanjuje mu prilike za dokazivanje. Među mogućim destinacijama za nastavak karijere spominje se Inter, ali zasad nije donijeta konačna odluka.

Ove sezone Güler je upisao 30 nastupa, pri čemu je postigao tri gola i podijelio pet asistencija. Ukupno je proveo 1088 minuta na terenu, što je iznimno malo za igrača koji je smatran jednim od najperspektivnijih talenata u Europi.

U ljeto 2024. godine stigao je u Madrid iz Fenerbahçea za 20 milijuna eura, no unatoč visokim očekivanjima, još uvijek nije opravdao povjerenje. Ukupno je odigrao 43 utakmice za Kraljevski klub, s devet pogodaka i pet asistencija. No, ako ne dođe do promjene situacije, mladi Turčin bi mogao biti primoran potražiti sreću negdje drugdje.

