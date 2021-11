U susretu 4. kola D skupine nogometne Lige prvaka Real Madrid je pobijedio Šahtar s 2-1. "Kraljevski klub" je poveo u 14. minuti golom Karima Benzeme, a bio je to 1.000 Realov pogodak u Kupu prvaka i Ligi prvaka.

Španjolski velikan je zabio pogodak nakon velike pogreške gostujuće obrane. Vinícius Júnior je ukrao loptu Marlonu te uposlio Benzemu koji je zabio u praznu mrežu za 1-0. Ukrajinci su izjednačili u 39. minuti, s strijelac je bio Fernandao koji je zakucao loptu u mrežu nakon što mu ju je prsima spustio Alan Patrick.

Real je bolje krenuo u nastavak i u 61. minuti Benezema je zabio i drugi gol na utakmici, a ponovo je asistent bio Vinicius. Do kraja susreta bilo je još prilika na obje strane, no rezultat se više nije mijenjao. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić je odigrao cijeli susret za "Kraljevski klub" i pružio je, već standardno, odličnu partiju te je sudjelovao u akciji kod drugog gola, a imao je čak i sjajnu šansu za gol, ali nije uspio zabiti.

'Nisu više što su bili'

Španjolska Marca naglasila je da je Modrić igrao dobro. "Modrić je propustio zabiti iz najveće prilike na utakmici, a zatim je zamalo pogodio i s ruba kaznenog prostora. Bio je aktivan u oba smjera", piše Marca, ali onda tvrdi kako Realu ipak treba svježina u veznoj liniji i vide ju upravo u Fedeu Valverdeu.

"Real žudi za Fedeom Valverdeom. On je propustio treću utakmicu zaredom zbog ozljede i momčad to itekako osjeća. Nije slučajnost da usporavanje Realove igre koincidira s njegovom pauzom. To je zato što tri tenora, Modrić, Casemiro i Kroos, nisu što su bili, a Valverde je upravo ono što Real treba, rock and roll", tvrdi Marca.

Na koncu su dodali još jednu kritiku veznom redu Reala. "Šahtar je radio što je htio s Realovim veznim redom, zbog čega bi Ancelotti trebao vidjeti da Valverde odmah po povratku mora biti nezamjenjiv", zaključuju Španjolci.