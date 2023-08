Španjolske nogometašice osvojile su u nedjelju naslov svjetskih prvakinja nakon što su u finalu sa 1-0 nadigrale Englesku.

Kapetanica Olga Carmona dovela je Španjolsku u vodstvo od 1-0 u u 29. minuti susreta nakon što je Engleska izgubila posjed na sredini terena, a Španjolska brzo uzvratila i došla do prednosti koju je uspjela sačuvati do kraja. Španjolske su imale priliku za povećanje prednosti na kraju prvog poluvremena. U drugom dijelu Španjolke su agresivnije ali ne uspijevaju realizirati prilike za povećanje prednosti.

No onda je u 70. minuti dosuđen jedanaesterac za Španjolsku nakon igranja rukom u kaznenom prostoru Keire Walsh. Izvela ga je Jennifer Hermoso, ali ga je vratarka engleske reprezentacije Mary Earps obranila i ostavila Englesku na životu. Nakon toga Engleskinje pojačavaju pritisak, no bez uspjeha. U 75. minuti Engleska je imala odličnu priliku, Lauren James je gađala bliži kut, no španjolska vratarka Catalina Coll je dobro reagirala i obranila.

Španjolke su tako prvi put u povijesti stigle do naslova svjetskih prvakinja. U proteklih osam natjecanja najuspješnije su bile nogometašice SAD-a koje su četiri puta bile svjetske prvakinje - 1991., 1999., 2015. i 2019. godine. Njemice su pobijedile dva puta 2003. i 2007. godine, Norvežanke jednom 1995. godine, a Japanke 2011. godine.

U utakmici za broncu Švedska je u subotu u Brisbaneu pobijedila Australiju sa 2-0.

