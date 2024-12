Španjolci sasuli paljbu po Dinamu: 'Zato imaju najviše poraza, ovo nije Liga prvaka'

U utakmici 6. kola nogometne Lige prvaka Dinamo i Celtic su u utorak na stadionu u Maksimiru odigrali 0-0 i tako su obje ekipe pripustile šansu da pratktički osiguraju plasman u sljedeću fazu.

Bila je to čvrsta i tvrda utakmica s vrlo malo prilika na obje strane. Gosti su imali daleko veći posjed lopte (69/31), ali je Dinamo imao više udaraca (11/7).

Nakon susreta najtiražniji španjolski sportski list Marca objavio je tekst u kojemu kritizira zagrebački klub i to prilično oštro.

"Postoje utakmice koje navijači žele gledati. Utakmice zbog kojih s teško odvojiti pogled od ekrana ili ustati sa sjedala. No, postoje i druge koji, kada završe, ostavljaju gledatelja s osjećajem da su izgubili 90 minuta života. Ovo je bio jedna od njih. Dinamo i Celtic odlučili su se ne pojaviti na utakmici. S obzirom da je ulog bio prolazak dalje, startali su neriješeno i rezultat je takav ostao do kraja", stoji na početku teksta.

"Pristup Zagrepčana bio je jako defenzivan. Hrvati pokazuju malo ambicija. I dalje su momčad s najvišim postotkom poraza u europskim kupovima od klubova koji su u njima igrali 50 utakmica. Ova utakmica pokazuje zašto je to tako. Dinamo je nastupio s pet braniča i čekanjem kontri. Tako nešto se radi od pamtivijeka i radit će se i dalje, ali s namjerom da se postigne gol. U slučaju Dinama, nema želje za tim jer kada on i napada u kontri, to radi s jednim ili dva igrača. To je donekle razumljivo kada se igra protiv diva, ali ne i večeras, kada je Dinamo igrao protiv kluba svog ranga", stoji u tekstu, a zaključak glasi:

"Bez golova, bez uzbuđenja, bez šansi, bez nogometa, Liga prvaka je jedno nevjerojatno natjecanje, ali to sigurno nije zbog utakmica poput one u Hrvatskoj".

