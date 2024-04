Luka Modrić jedna je od glavnih tema u španjolskim medijima, pogotovo što se sezona bliži kraju, a s njom i Lukin ugovor s Real Madridom.

Hrvatski veznjak ima potpis do srpnja, a iako ga je u jednom trenutku većina medija već preselila iz Madrida u SAD, Saudijsku Arabiju ili pak Dinamo, sada se čini kako se Luka neće micati iz Madrida.

Jedan od najpoznatijih sportskih listova na svijetu, Marca, inače blizak Realu, ponovno je pun hvalospjeva za Luku koji je odigrao odlični El Clasico i koji bi prema svemu sudeći trebao produžiti svoj ugovor na još jednu gopdinu.

'On je duhovni vođa'

"Modrić želi ostati u Realu još jednu sezonu i svojim nogometom se buni protiv onih koji pretpostavljaju da će 30. lipnja napustiti klub. Njegovi nastupi protiv Manchester Cityja i Barcelone pokazuju da je daleko od mirovine unatoč godinama koje ima. Iz utakmice u utakmicu pokazuje da je jedinstven igrač. Gotovo svi u klubu su njegov odlazak uzeli zdravo za gotovo, ali njegove igre i želja za ostankom ne isključuju nijedan scenarij. Modrić je najbolja desetka u povijesti Reala, no još nije razgovarao s čelnicima kluba o produljenju", piše Marca pa dodaje:

"Bio je Ancelottijevo iznenađenje u prvih 11 i bio je - izvanredan. Kao kapetan, ali i ako nogometni te duhovni vođa vodio je momčad do pobjede. Odigrao je cijelu utakmicu bez ikakvih znakova slabosti. Ancelotti ga je ostavio do kraja na terenu, a prije njega je mijenjao Kroosa, Viniciusa i Rodryga. Ove sezone ne igra koliko je očekivao, ali i dalje pokazuje da je jedan od ključnih igrača. Ne treba započeti svih 60 utakmica da bi bio važan igrač. I to se najbolje vidjelo prošlog tjedna. Navijači žele da ostane, dobiva ovacije na svakoj utakmici. Modrić se sam osjeća korisnim i važnim te želi ostati."

Luka Modrić velika je želja i Dinama koji ga kampanjom 'imalo bi smisla' pokušava u poznim godinama vratiti na barem jednu (polu)sezonu na Maksimir, no Modrić bi ostankom na Santiago Bernabeuu srušio još neke rekorde i zlatnim slovima upisao svoje ime u povijest Reala pa bi povratak u plavi dres bio veliko iznenađenje.

