Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije dan nakon pobjede nad Nizozemskom (4:2) i plasmanom u finale Lige nacija i komentirao sjajnu igru Brune Petkovića:

"Nije njegova najbolja utakmica za nas, protiv Mađarske u Splitu i Slovačke je bio još bolji. Samo mora biti ozbiljniji u treningu nego što je bio dosad, on ima razinu koja je čudo. On je igrač za Barcelonu i Real kad je pravi", a španjolski Mundo Deportivo dan uoči finala sa Španjolcima prisjeća se činjenice koja to potvrđuje.

Naime, na već spomenutoj utakmici protiv Slovačke na Rujevici, Petkovića je došao gledati legendarni Eric Abidal, koji je skaut Barcelone.

"Dalićeva fraza se možda čini pretjeranom, ali nije tako. Novinske arhive dobro pamte da je u jesen 2019. godine Barcelona bila zainteresirana za Petkovića. Sportski direktor Eric Abidal došao je gledati Petkovića u Rijeku na utakmicu koju je Hrvatska igrala protiv Slovačke i slavila s 3:1", piše Mundo Deportivo i dodaje:

"Za tu pobjedu je Hrvatska mogla zahvaliti, među ostalima, Petkoviću koji je dao gol. U to vrijeme Barcelona je tražila zamjenu za Luisa Suareza, a Abidal je smatrao da bi baš Petković mogao biti taj. Ipak, transfer se na kraju nije dogodio."