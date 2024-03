Mikayil Faye već je nekoliko puta zabljesnuo u B momčadi Barcelone te naznačio kako ga definitivno očekuje blistava budućnost u katalonskom velikanu, no nakon što je u debiju za reprezentaciju Senegala zabio golčinu s 35 metara, ovaj 19-godišnjak u još je jačem fokusu španjolske nogometne javnosti.

Za Mundo Deportivo je o sjajnom mladom igraču pričao Ugo Klingor, koji ga je nekad trenirao u Kustošiji, a trenutno je zaposlen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u tamošnjoj drugoj ligi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mikaeyl je moderan igrač. Još je mlad, ali čvrsto vjerujem da može postati veliki igrač. Nazvao sam ga 'čudovištem' od trenutka kada sam ga vidio. Eksplozivnost i snaga koju proizvodi u napadu ili obrani jedinstveni su. Ponekad se to što radi čini tako lako i jednostavno, da mislite da to radite s 50 posto truda. Vjerujem da može više doprinijeti momčadi kao lijevi bek nego kao stoper. Njegov ofenzivni doprinos u posljednjoj trećini terena je ogroman. Može napadati prostore iza linija, može probijati s loptom ili bez nje. Njegova sposobnost šuta je visoka s obje noge i njegovi centaršutevi stižu na vrijeme i napadaju gol. Natjerao sam ga da igra na poziciji krila i bio sam jako zadovoljan njegovim razvojem. Čvrsto vjerujem da treneri Barcelone znaju što je najbolje za njega, ali samo sam htio podijeliti svoje mišljenje. Defanzivno može raditi stabilno", rekao je Klingor koga su Španjolci pitali da kaže svoje mišljenje o tome koji je krajnji domet Fayea:

"Zahtjevno je odgovoriti na to pitanje. Tko može sa sigurnošću predvidjeti budućnost? Mogu se osvrnuti samo na svoje iskustvo treniranja talentiranih mladih igrača. Imamo primjere po cijelom svijetu, poput Martina Odegaarda kad je stigao u Real Madrid… i sada u Arsenalu, je li dobar ili nije? Još jedan primjer je Luka Modrić, Arsene Wenger je jednom rekao: 'On nikada neće igrati u Premier ligi, jednostavno mu nije dovoljno dobro', a pogledajte što je sve napravio. Talentirani igrači trebaju vrijeme, dosljednost i podršku. Ako mogu imati solidan mentalitet na nogometnom terenu, vrlo je vjerojatno da će igrati na najvišoj razini. Faye je spreman i mislim da je u jednom od najboljih okruženja za svoj razvoj. Mislim da je on igrač za Barceloninu budućnost, ali trebat će mu vremena."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Klingor je u mlađim kategorijama trenirao i Joška Gvardiola.

"Prije svega moram napomenuti da sam vrlo emotivan i subjektivan što se tiče Joška Gvardiola. Vidio sam ga kako raste i razvija od svoje osme do 20. godine i imao sam priliku trenirati ga pet godina tijekom njegovog razvoja. Joško Gvardiol pokazao je kvalitetu od malih nogu. U mladosti je uglavnom igrao na lijevoj strani u obrani. Kada je ostario, iz U18 je počeo igrati na poziciji stopera, uglavnom zbog svoje fizike i brzine (trebao nam je brži bek), a to ne znači da je spor. Joško je tehnički na vrlo visokoj razini, šut mu je najslabija točka. Vrlo inteligentan pri čitanju igre i s izvrsnim pozicioniranjem. S druge strane, Mikael Faye izgleda eksplozivnije s boljim doprinosom u posljednjoj trećini terena. Ima puno bolje vještine pucanja. Tehnički je na jako dobroj razini, baš kao i Joško. Taktički mislim da je Joško bolji, ali Mikael razvija svoje taktičke vještine na vrlo dobroj razini sada kada je u Barceloni. Obojica su sjajni igrači i bilo bi ih zanimljivo vidjeti u istoj momčadi, Joško kao stoper, a Mika kao lijevi bek. Čudovište s lijeve strane."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Zanimalo je Španjolce kako su otkril Fayea.

"To je gotovo kao filmska priča. Jednog dana su me nazvali i zamolili su me za uslugu da prihvatim mladog senegalskog igrača na probu dva tjedna. U to sam vrijeme vodio momčad koja je imala rezultatskih problema i nakon što je trener podnio ostavku klub me zamolio da vodim momčad do kraja sezone. Što se tiče rezultata, momčad se borila za ispadanje i vremena su bila teška. Mikael Faye se pridružio na testu i odmah mi je zapeo za oko s njegovim kvalitetama. Nakon dva tjedna predao sam izvješće o njemu i zamolio upravu da učini sve da ga registriramo u našem klubu. U to vrijeme njegovi papiri nisu bili čisti i morali smo čekati šest mjeseci da ga registriramo, što je predstavljalo problem za upravu našeg kluba. Napokon sam uspio nagovoriti klub da riskira i pokuša ga dobiti. U početku je Mikael bio dijete u stranoj zemlji, boreći se s prijevozom, jezikom i hladnom klimom. Morao sam to brzo ugraditi u momčadska pravila i momčadsku nogometnu taktiku. Prvo sam ga vozio autom na naša gostovanja, jer se nije snašao ni u gradu ni u javnom prijevozu. Trebalo mu je puno rada da se dovede na pravi put, ponekad je propustio trening jer je zaspao, ponekad mu se nije dalo trenirati kad je bilo hladno, ponekad je zaboravio momčadska pravila… Sjećam se jednog razgovor koji sam vodio s njim, pokušavajući mu objasniti da je formula jednostavna, koliko daš, toliko ćeš dobiti zauzvrat. Ostalo je povijest", pojasnio je Klingor.