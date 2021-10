Barcelona je doživjela novi težak poraz i to od najvećih rivala, Real Madrida. Katalonci su poraženi s 2:1 protiv Reala i to na svom Camp Nouu, a trener Ronald Koeman mogao bi lako dobiti otkaz.

Bila je to četvrta uzastopna pobjeda "Kraljevskog kluba" protiv najvećeg suparnika, pri čemu druga u nizu na Camp Nou. Real je tek treći put u povijesti spojio dvije ligaške pobjede u Barcinom dvorištu nakon što mu je to uspjelo davne 1929. i 1930. godine, te 1963. i 1965. Zanimljiv je i podatak kako je Ronald Koeman postao tek drugi trener u povijesti koji je izgubio prva tri "El Clasica". Prije njega to je uspjelo i Patricku O'Connellu između 1935. i 1940. godine, također na klupi Barcelone.

Španjolski mediji navode kako Barcelona tijekom susreta nije uspjela ozbiljnije ugroziti madridska vrata, a prvi udarac u okvir gola uputila je u zadnjem napadu. Katalonski Sport je Barcu opisao kao "impotentnu", navodeći kako je Real osvojio četvrti Clasico zaredom protiv Barcelone bez prijetnje u napadu i krhke u obrani.

Modrić zasjenio mladu zvijezdu

Mundo Deportivo navodi kako je Barca bila 'bez prijetnje i bez pravog udarca". "Problem je što situacija ne izgleda kao da će se promijeniti. Ima još puno natjecanja u kojima treba igrati, a nadam se da će Barca u siječnju pronaći igrača koji će riješiti problem napadača," piše Deportivov novinar.

Marca u tekstu "Smrtonostni Madrid" piše kako je "Vinicius izludio igrače Barcelone". Marca se "ruga" Barcinom klizanju niz tablicu, ističući kako su Katalonci sada "izvan mjesta u Europskoj ligi" nakon što su pali na devetu poziciju.

Španjolski mediji ponovo hvale i našeg Luku Modrića koji je protiv Barce upisao svoj 400. nastup za "Kraljevski klub". Posebno su ga usporedili s Barceloninom zvijezdom Frenkie de Jongom koji je na Camp Nou stigao u srpnju 2019. iz Ajaxa za 75 milijuna eura.

"Gdje je nestao Frenkie de Jong? Igrao je kao duh, Modrić ga je posve zasjenio i nadmašio", pišu Španjolci.