U petak će se u Kranjčevićevoj igrati 14. kolo HNL-a, a Lokomotiva će ovaj put ugostiti Rijeku. Njihov je susret na konferenciji za medije najavio riječki trener Željko Sopić.

"Očekuje nas zahtjevna utakmica. Uz stadion i klub me vežu jako lijepe uspomene. U Lokomotivi sam završio karijeru i počeo trenersku. S druge strane, to je stadion kluba koji mi je i dalje u srcu - NK Zagreba. Nažalost, u niskoj je ligi, ali to je tako u životu. O Lokomotivi mogu govoriti samo u superlativima", riječima hvale za Lokose otvorio je pressicu, a zatim je nadodao:

"Trener Silvijo Čabraja ima kontinuitet, momčad se nalazi u vrhu iz godine u godinu bez obzira koliko igrača prodala. Putem transfera se financiraju, što je putokaz za brojne hrvatske klubove. Znam da nije lako, ali Lokomotiva je putokaz. Kad svi misle da je gotovo, oni izbace četiri-pet talenata. Njihova škola je uz bok Dinamove", rekao je Sopić.

Započela su pitanja novinara, a odmah na početku riješeno je tko će moći igrati, a tko neće pa tako zbog ozljeda otpadaju Niko Galešić i Marco Pašalić.

Dotakli su se i pitanja o jačini HNL-a. U zadnje se vrijeme često govori kako Rijeka ima šanse za naslov samo zato što je liga slabija, ali Sopića to uopće ne zanima.

"Ne mislim o tome. Na takve mi je gluposti glupo odgovarati. Provlači se teza… Provlači se nešto iz mojih izjava iz konteksta, pa ne komentiram takve izjave. Svatko ima pravo na svoje mišljenje. Ako je netko drugi trenutno na čelu ljestvice, onda je liga slaba. Ako je tko netko drugi, onda je sve super i sve pet. Živimo u vremenu u kojem svatko može napraviti podcast i pričati o bilo čemu i analizirati bilo što. Ako ljudi to misle, OK. Tako je, kako je. Odigrali smo tek 12 kola i sad ćemo mi pričati je li liga dobra, slaba, ovo ili ono", objasnio je trener Rijeke.

Palo je i pitanje o Marku Pjaci koji je nedavno ponovno dobio poziv Zlatka Dalića za utakmice s Latvijom i Armenijom. Sopić za njega ima samo pozitivne riječi.

Jako mi je drago kao treneru i čovjeku jer je Pjaca vrhunski dečko. Kad je dolazio u Rijeku, odrekao se jako puno novca i imao je puno bolje ponude. Došao je ovamo s jednim ciljem - želi se boriti za nešto, postati bolji i pokušati se vratiti u reprezentaciju. Stvarno ne mogu opisati koliko mi je bilo drago kad sam saznao da ga je Dalić pozvao. Dečko za poželjeti", rekao je Sopić.

Rijeka je trenutačno vodeća na ljestvici sa 26 bodova, a prate ju Hajduk sa 24 i Dinamo sa 22 boda. Lokomotiva se trenutno nalazi na sedmom mjestu sa 14 bodova.

