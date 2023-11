U derbiju 15. kola SuperSport HNL-a Rijeka i Dinamo su pred 8.108 gledatelja na Rujevici odigrali 2-2.

Dinamo je vodio 1-0 i 2-1, ali se Rijeka oba puta vratila za konačnih 2-2. Dario Špikić je doveo Dinamo u vodstvo u 41. minuti, izjednačio je Lindon Selahi u 53. minuti, da bi Dino Perić u 81. donio hrvatskom prvaku novu prednost. Konačnih 2-2 postavio je Matej Mitrović u 88. minuti.

"Jesam li zadovoljan? Možda je prepotentno i prebahato, ali nisam baš. Stvarno su dečki ostavili srce na terenu. Moram biti realan, prvo poluvrijeme pripalo je Dinamu. Nismo dobro reagirali na duge lopte, bili su agresivniji ili brži. Imali smo dva tri udarca, ali ništa posebno. Na poluvremenu smo rekli da želja ne smije biti upitna. Izašli smo kao jedna goropadna Rijeka, gol je visio u zraku, izjednačili u pravo vrijeme i imali jednu do dvije šanse. Dinamo je onda poentirao reakcijom Perića u najgorem trenutku. Poslije smo išli na sve ili ništa i to nam se isplatilo", rekao je trener Rijeke Željko Sopić pa dodao:

"Morate shvatiti da Rijeka ove godine igra na taj način. Želimo igrati napadački nogomet. Dinamo je najkvalitetnija momčad, imaju takvu lakoću kontranapada da je to teško braniti. Tako su nam jedanput i otišli uz nesmotreni dodir Gode i poveli 1:0. Teško je na širokom prostoru braniti Kaneka, Špikića, Baturinu, to su izvanserijski igrači. Mislim da smo bili dobri i, rijetko to govorim, mislim da smo odigrali ratnički i bili bliže pobjedi."

"Nije uopće sporno da je Dinamo - Dinamo, ali ne može nitko doći na Rujevicu i imati veću želju od vas. Rijeka je i dalje bez poraza na domaćem terenu, morat ćemo malo poraditi na igri na strani. Svaku utakmicu nam netko nedostaje, iduću ćemo možda biti bez Gode i Pašalića. Godi je izletjelo rame, vratio ga je, on je želio natrag unutra i tu sam napravio grešku. To je nemoguće da bude OK. Moram pohvaliti i Čabraju, odigrao je fajtersku utakmicu, kakvu ja volim. Nije baš trenirao, dobio je dijete, ali danas se iskupio za sve."

