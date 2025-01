Barcelona je deklasirala Real i stigla do prvog trofeja u 2025. godini. Finale Super Kupa odigrano je u nedjelju u Saudijskoj Arabiji, a gledatelji su gledali pravi spektakl. Ma kraju je završilo 5-2 za Barcelonu. Luka Modriću igru je ušao u 64. minuti, a Barceloni je ovo 15. osvojeni Super Kup, Real je ostao na 13.

Nakon utakmice, osvanula je fotografija na kojoj možete vidjeti koliko je Luka Modrić bio šokiran...

Foto: Profimedia Luka Modrić primio srebrnu medalju nakon poraza od Barcelone.

"Ušao je Luka umjesto Tchouaménija u 63. minuti. ali nije donio očekivanu fluidnost i namjeru u traženju prostora protiv iscrpljenog suparnika u inferiornom položaju. Zapao je u opće sivilo cijele momčadi", napisala je Marca o Modriću u svojem osvrtu ocjena igrača na jučerašnjem derbiju.

Realov kapetan Luka Modrić rekao je da njegova momčad nije očekivala visok poraz u finalu španjolskog Superkupa, ali da je Barcelona zasluženo pobijedila s 5-2.

"Nismo očekivali da ćemo ovako izgubiti, ali to je nogomet", izjavio je 39-godišnji Modrić u obraćanju novinarima nakon utakmice odigrane u Saudijskoj Arabiji.

"Uvjeren sam da ćemo znati reagirati nakon ovako teškog poraza", dodao je.

Napomenuo je da mu je žao zbog navijača, ali da su i sami igrači tužni.

"Moramo ostati ujedinjeni, jer je sezona duga", rekao je.

Foto: Profimedia Modrić ulazi u igru u 64. minuti, ali ništa nije mogao napraviti.

Modrić je s 28 osvojenih pehara najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida, a prvi naslov osvojio je 2012. upravo u finalu španjolskog Superkupa pobjedom nad Barcelonom. Real Madrid je i lani u finalu tog natjecanja pobijedio Katalonce s 4-1, ali u nedjelju navečer je Barcelona uvjerljivo slavila.

"Tako je to u nogometu. Nogomet se sastoji od poraza i pobjeda. Danas smo izgubili i to je to. Ne možeš uvijek pobjeđivati", rekao je vezni igrač.

"Ako već moramo izgubiti naslov u nekom natjecanju, onda bolje da smo izgubili u Superkupu, premda nikada nije lako izgubiti od najvećeg rivala", izjavio je Luka.

"Trebamo čestitati Barceloni jer je odigrala jako dobru utakmicu i bila bolja. Mi moramo nastaviti raditi i ispraviti ono što smo radili loše", dodao je.

Real Madrid je imao igrača više od 57. minute, ali unatoč tome nije ozbiljnije ugrozio suparnika.

Modrić je odgovorio da njegova momčad nije odigrala dobro, no uvjeren da će navijačima pružiti puno zadovoljstva do kraja sezone.

"U posljednje vrijeme smo u dobroj dinamici u prvenstvu. Moramo tako nastaviti", zaključio je.

U španjolskom prvenstvu na polovici sezone vodi Atletico Madrid s 44 boda, ispred Real Madrida s 43 i Barcelone s 38 bodova.

Real Madrid je krajem listopada kao domaćin izgubio u prvenstvu s 0-4 od Barcelone, a prethodno i s 1-2 na ljetnim pripremama u SAD-u.

"Nakon toga smo se ponijeli kao ekipa, bili ujedinjeni i izašli iz toga", rekao je Modrić o tadašnjem prvenstvenom porazu. "Vjerujem da će tako biti i sada. Dobro je i što nam odmah dolazi utakmica u Kupu pa nemamo vremena za žaljenje", dodao je.

Real Madrid igra u četvrtak protiv Celte Vigo u osmini finala španjolskog kupa.

